  • 22°C
香港時間 : 20211126日 (五) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】滴滴再傳被要求從美股退市、盤前跌8%　潛在方案：香港上市或直接私有化（第二版）

新經濟追蹤 17:14 2021/11/26

分享：

中國監管機構據報要求滴滴從美股退市　方案包括先在港第二上市或直接私有化

互聯網監管收緊的風向未變，滴滴（美：DIDI）赴美上市的風波尚未平息。據彭博報道指，由於擔心敏感數據外洩，中國監管機構要求滴滴管理層制定美股除牌計劃，方案包括香港上市或直接私有化。據報道引述知情人士指，負責數據安全的國家網信辦已經要求滴滴制定具體計劃，以待政府批准。

滴滴周五盤前股價大跌，最新跌8%，見7.47美元。

傳滴滴已撥100億元應付罰款　擬年底前重推叫車APP【下一頁】

報道又指，目前考慮的退市方案，包括直接進行私有化，或在香港上市後從美國退市。若果直接進行私有化，估計收購價將不會低於每股14美元的發行價，因公司在6月份才上市，短時間內以更低的報價進行收購，可能會引發訴訟或股東反對。但若果選擇在香港上市後，再從美國退市，IPO的發行價格或會有折扣。

早前傳滴滴總裁柳青有意辭職【下一頁】

據滴滴招股書表示，在完成美股發行後，滴滴創始人程維，以及被視為一致行動的團體，合共有57.1%的投票權。除此以外，軟銀擁有10.7%的投票權，是滴滴最大的少數股東。此外，Uber（美：UBER）及騰訊 （00700） 分別有6.4%及3.4%的投票權。

不過，消息人士指，目前有關方案仍在考慮中，監管機構有機會撤回要求滴滴退市的要求。

（第二版更新投票權詳情）

相關文章：【監管跌市】滴滴上市以來每日用戶流失3成

【互聯網監管】工信部約談阿里雲和百度雲 責令整改防範接入涉詐網站問題

記者：梁安琪

美股 滴滴出行 收購 美國 香港 私有化 IPO

上一篇文章

【美團業績】美團收入增近38%　經調整虧損幅度略差預期

下一篇文章

【業績︱媒體股】潮牌HYPEBEAST 上半年多賺2倍　線下推廣回復至疫情前水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網監管】滴滴再傳被要求從美股退市、盤前跌8%　潛在方案：香港上市或直接私有化（第二版）
【互聯網監管】滴滴再傳被要求從美股退市、盤前跌8%　潛在方案：香港上市或直接私有化（第二版）
【港股市況】恒生指數跌659點險守二萬四　ATM齊挫、阿里巴巴跌逾4%穿130關創新低（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌659點險守二萬四　ATM齊挫、阿里巴巴跌逾4%穿130關創新低（不斷更新）
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款