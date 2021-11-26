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【互聯網監管】中國監管機構據報要求滴滴從美股退市　方案包括先在港第二上市或直接私有化（第二版）

新經濟追蹤 10:47 2021/11/26

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中國監管機構據報要求滴滴從美股退市　方案包括先在港第二上市或直接私有化

互聯網監管收緊的風向未變，早前滴滴赴美上市的風波仍未平息。據彭博報道指，由於擔心敏感數據外洩，中國監管機構要求滴滴（美：DIDI）管理層制定美股退市的計劃，這一舉措或令市場再度擔憂科網巨頭的前景。

據報道引述知情人士指，負責數據安全的國家網信辦已經要求滴滴制定具體計劃，以待政府批准。

報道又指，目前考慮的退市方案，包括直接進行私有化，或在香港上市後從美國退市。若果直接進行私有化，估計收購價將不會低於每股14美元的發行價，因公司在6月份才上市，短時間內以更低的報價進行收購，可能會引發訴訟或股東反對。但若果選擇在香港上市後，再從美國退市，IPO的發行價格或會有折扣。

據滴滴招股書表示，在完成美股發行後，滴滴創始人程維，以及被視為一致行動的團體，合共有57.1%的投票權。除此以外，軟銀擁有10.7%的投票權，是滴滴最大的少數股東。此外，Uber（美：UBER）及騰訊 （00700） 分別有6.4%及3.4%的投票權。

不過，消息人士指，目前有關方案仍在考慮中，監管機構有機會撤回要求滴滴退市的要求。

（第二版更新投票權詳情）

相關文章：【美股焦點】傳滴滴已撥100億元應付罰款　擬年底前重推叫車APP

【互聯網監管】工信部約談阿里雲和百度雲 責令整改防範接入涉詐網站問題

記者：梁安琪

 

美股 滴滴出行 收購 美國 香港 私有化 IPO

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