新能源汽車成市場焦點 汽車之家早著先機成市場領頭羊

汽車之家(02518)日前公布第三季度業績，公司三季度總收入為17.64億元（人民幣，下同），經調整淨利潤及淨利率分別為5.83億元及33.1%，9月份的移動端每日活躍用戶達4,387萬，同比增長12.3%，為汽車垂直媒體行業首位。公司月前發布戰略升級方案，啟動「二次創業」。

汽車之家首席技術官項碧波表示，新能源汽車將是未來汽車產業的重點。他指出：「現在從整個政策導向性上，也一直在扶持新能源汽車和汽車相關行業。從背後可以看到汽車確實是未來10年甚至20年整個產業升級重點，因為汽車背後是一個非常大的產業鏈，包括晶片製造、新能源、還有人工智能這些東西，對國民經濟的帶動作用非常強，衍生效應也非常大，是房地產之外最大的一個消費，產值非常高，市場規模非常大。」事實上，汽車之家業績中反映來自新能源品牌的收入同比增長104%，穩佔市場份額首位，支持了項碧波的觀點，亦印證公司在正確的賽道上早著先機。

聚焦新能源汽車 吸納年輕客群

高消費力用戶在汽車之家的佔比遠高於行業平均水平，高端手機活躍用戶佔37%，公司高級副總裁吳疆認為這些高質素用戶有很強的消費黏性。他說：「很多年輕用戶都在買新能源車，特別像上海、廣州及深圳這些一線城市，因為綠牌（新能源車）的限制會比藍牌（傳統能源汽車）少很多。」

與項碧波持相同看法，吳疆認同下一步要「重倉」布局新能源汽車市場，從而抓住年輕用戶。「我們一定要從圖文為主轉化成為視頻為主，以視頻化的方式來抓住下沉市場和年輕用戶，讓他們有更好的留存和時長。」汽車之家在客戶端已制定了「開拓更多玩法」、「創建更多場景」和「覆蓋更多人群」的「三多」策略，大幅提升原創視頻和直播內容，同時首創公路旅行慢直播，舉辦首個新能源車主狂歡節等跨界合作及線下活動，以獲取更多年輕客群。

「生態化」戰略升級優化公司營運

於今年9月，汽車之家董事長兼CEO龍泉在投資者開放日現場宣布，公司將進行「生態化」戰略升級，即汽車之家+平安雙生態，全方位服務C端消費者+B1端主機廠+B2端汽車生態各類參與者。

面對主機廠客戶，汽車之家全方位拓展業務新賽道，利用大數據技術和雲平台，幫助廠商增加新車銷量，並提升車主忠誠度。面對經銷商、二手車商和汽車後市場參與者，通過提供數字化全套解決方案，打造中國最大的汽車後市場生態圈。

整合公司資源 構建全面方案

「我們要去想客戶所想，把我們的產品變成一個解決方案，他（客戶）現在這個車賣得不好，或者馬上要上市新車，我們要為他提供解決方案。在這方案背後，是我們用所有資源的組合來支撐它。」汽車之家高級副總裁楊嵩揭示公司未來發展方向。他續說：「我們過去主要是廣告業務及泛廣告業務。接下來公司已經在做第二增長曲線，就是數據科技業務。」

有關情況從公司的業績中可見端倪，汽車之家數據業務前三季度產品滲透率提升至36%，單個經銷商平均購買產品數從3.01個增長到3.55個；有3個產品滲透率超過50%，亦與近10家廠商實行了系統級融合。汽車之家深度發掘車企的深層次需求，向車企提供新能源汽車重塑品牌和渠道促銷整體解決方案，首三季度累計合作新能源品牌達到22家。

中信證券指汽車之家用技術賦能汽車全生命週期服務，深度挖掘累積的「數據金礦」，打開長期增長空間。針對當前被市場嚴重低估的估值，汽車之家宣布，將在未來的12個月內進行2億美元股票回購，以表示對未來發展的信心。憑藉公司在新能源汽車的領先布局及多方面業務升級，汽車之家將繼續成為市場領跑者。

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