麥迪森2021冬季拍賣開拍在即　名家臻品精彩紛呈

佳節繽紛而至，麥迪森今年第五場網絡現場直播將於12月4日週六上午11時於香港舉行，共呈現近400組拍品，價值1,400萬至2,200萬港幣。

這場拍賣匯集了全球頂級葡萄酒和烈酒，均為市面上難得一見的臻品，從經典的波爾多、勃艮第、 香檳和意大利的頂級名家，到蘇格蘭、日本著名威士忌，精彩紛呈！其中著名車庫酒——里鵬的首個年份1979年、24組DRC珍藏和Leroy勒樺女士的慕西尼特級園、珍稀的奧維那酒莊騎士-蒙哈榭特級園等，猶如耀眼的明珠，必定成為拍賣場上的焦點。



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(LOT149-151)

Lot 149 - 2006 Domaine d'Auvenay Bonnes-Mares Grand Cru

2006 奧維那酒庄 波內瑪爾特級園

Lot 150 - 2004 Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru

2004 奧維那酒庄 騎士-蒙哈榭特級園

Lot 151 - 2004 Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru

2004 奧維那酒庄 騎士-蒙哈榭特級園



（資料由客戶提供）