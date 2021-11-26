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【港股市況】恒生指數早段跌逾400點　美團績前跌逾3%（不斷更新）

股市 09:39 2021/11/26

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港股市況不斷更新

美國感恩節假期休市，歐洲股市向上，至於美股期貨跌逾200點，港股今早低開237點，恒生指數開報24502點。恒生科技指數跌1%，報6292點。美團 （03690） 績前跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：38】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌半成，金沙 （01928） 跌逾4%。

【09：35】大市跌幅擴大至逾400點，報24322點，跌417點；科指跌1.7%，報6250點。美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見264.4元。

【09：34】阿里影業 （01060） 中期虧損收窄，惟股價績後隨市跌1%，低見0.86元。

【業績】阿里影業中期虧損收窄67%至5324萬人幣

【09：32】福晟國際 （00627） 達成所有復牌條件，股價今早復牌後逆市升三成，高見0.027元。

【09：31】港股開市後跌約350點，跌穿24500點水平，最新報24385點，跌355點。

【09：28】花樣年 （01777） 主要附屬公司香港花樣年投資被申請清盤呈請，花樣年股價低開近1.5%。

【內房危機】花樣年：主要附屬被申請清盤　盡一切必要措施解決

【09：26】【業績】波司登上半財年盈利升31.4%　收入增近16%至53.9億人幣、今高開近2%

【09：21】恒生指數低開237點，報24502點。恒生科技指數跌1%，報6292點。美團 （03690） 績前跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%。

【09：13】期指開報24470點，跌276點或1.1%。

【08：54】勝獅貨櫃獲太平船務提早還款　擬派中期特別息

【08：27】恒指黑期跌約220點，報24507點；道指期貨跌240點，報35595點。

【08：25】美團 （03690） 將於今日收市後公布季績。

【美團業績】美團將公布業績　券商憂水災及監管影響

【07：48】【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份

【07：45】恒指夜期跌74點，收報24672點，在美股感恩節休市下，成交僅8454張。

【07：30】美國感恩節假期休市，歐洲股市則上升。泛歐STOXX600指數反彈0.4%。德股DAX指數收高0.3%，法國CAC40指數升0.5%，英股富時指數升0.3%。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 恒指夜期 恒生指數

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