【港股市況】恒生指數半日跌526點　科技金融股齊挫　美團跌4%、騰訊跌3%（不斷更新）

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【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款 騰訊、阿里巴巴中午收報齊跌3%
港股半日跌逾500點，恒生指數今早低開237點，其後走勢反覆向下，科技股、金融股齊跌，大市跌幅擴大至逾500點，恒生指數半日跌526點，報24213點，成交659億元。恒生科技指數跌2.6%，報6194點。美團 （03690） 績前跌近4%；騰訊 （00700） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 跌近3%。
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即市走勢︰
【12：00】恒生指數半日跌526點，報24213點，成交659億元。恒生科技指數跌2.6%，報6194點。美團 （03690） 績前跌近4%；騰訊 （00700） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 跌近3%。
【11：50】【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款 騰訊、阿里巴巴股價急挫3%
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【11：42】恒指中午收市前跌約530點，報54209點；科指跌2.5%，報6197點。
【11：30】上證半日跌0.5%；深證跌0.2%；創業板指微升0.02%。
【11：28】港股曾跌最多547點，低見24192點，最新跌約495點，報24244點。科指跌2.3%，報6212點。
【11：17】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見462元。
【11：12】智傲 （08282） 復牌升四成，破頂高見0.83元。智傲主席及非執董溢價售51%股份。
【11：07】恒生指數跌500點。美團跌4%；友邦跌3%；滙豐、騰訊跌2%。
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【10：53】恒大 （03333） 跌幅擴大至7%，低見2.59元，成交2億元。
【10：49】保利協鑫 （03800） 跌逾6%，低見3.08元。美國國際貿易委員會（ITC）周三一致認定，中國製太陽能板對美國相關產業仍然構成威脅，有必要維持上屆美國政府對中國太陽能設備課徵進口關稅的措施。
【10：39】大市曾跌近500點，最新跌463點，報24276點。美團 （03690） 、友邦 （01299） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。
【10：24】連日造好的帝國科技 （00776） 股價回吐逾24%，低見25元，暫為跌幅最大股份。
【10：17】快手 （01024） 跌逾5%，低見92.15元，成交8.2億元。
【10：14】國泰 （00293） 跌近3%，低見6.85元。國泰計劃於12月減少約三分一原以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，並將人手抽調至貨機，以應付聖誕及新年假期期間人手短缺。
【國泰293】國泰航空12月減三分一「閉環客機」 抽調人手至貨機
【10：12】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見45.05元，下試45關口。
【10：09】恒大 （03333） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌0.2%。
【09：49】維他奶 （00345） 跌近半成，低見17.5元。
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【09：44】易居 （02048） 逆市再升逾16%，高見2.25元。易居此前公布已完成收購合資企業TM Home，收購後持有其七成權益，阿里巴巴 （09988） 則持有約三成權益。
【09：42】友邦 （01299） 早段跌逾3%，低見84.65元。
【09：38】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌半成，金沙 （01928） 跌逾4%。
【09：35】大市跌幅擴大至逾400點，報24322點，跌417點；科指跌1.7%，報6250點。美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見264.4元。
【09：34】阿里影業 （01060） 中期虧損收窄，惟股價績後隨市跌1%，低見0.86元。
【09：32】福晟國際 （00627） 達成所有復牌條件，股價今早復牌後逆市升三成，高見0.027元。
【09：31】港股開市後跌約350點，跌穿24500點水平，最新報24385點，跌355點。
【09：28】花樣年 （01777） 主要附屬公司香港花樣年投資被申請清盤呈請，花樣年股價低開近1.5%。
【09：26】【業績】波司登上半財年盈利升31.4% 收入增近16%至53.9億人幣、今高開近2%
【09：21】恒生指數低開237點，報24502點。恒生科技指數跌1%，報6292點。美團 （03690） 績前跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%。
【09：13】期指開報24470點，跌276點或1.1%。
【08：54】勝獅貨櫃獲太平船務提早還款 擬派中期特別息
【08：27】恒指黑期跌約220點，報24507點；道指期貨跌240點，報35595點。
【08：25】美團 （03690） 將於今日收市後公布季績。
【07：48】【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信 中移動、建行、中石油有份
【07：45】恒指夜期跌74點，收報24672點，在美股感恩節休市下，成交僅8454張。
【07：30】美國感恩節假期休市，歐洲股市則上升。泛歐STOXX600指數反彈0.4%。德股DAX指數收高0.3%，法國CAC40指數升0.5%，英股富時指數升0.3%。
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責任編輯︰梁浩碩