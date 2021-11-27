【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）

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環球大恐慌，港股日夜期跌942點。恒指全日急跌660點後，夜期一度急跌402點，低見23680點，其後有疫苗消息傳出，跌勢稍為緩和，收市跌282點，收報23800點，失守23800關，美團業績差即趁機被掟，ADR再跌13.45元，折算收報250.15港元，騰訊低0.2%。阿里巴巴美股高港0.7%。

封城憂慮拖低旅遊股，美國上市的新濠博亞娛樂（MLCO）跌10.3%，永利度假村（WYNN）跌6%，金沙（LVS）跌5.4%，美高梅（MGM）跌2.3%。

【Omicron】千億勁炒疫苗股 輝瑞BioNTech：針對新變種毒 百日可交付新疫苗

【變種病毒】南非再現新變種病毒、國泰航空跌3% 美債息跌穿1.6厘

【變種病毒】南非現B.1.1.529變種病毒株 政府禁8個非洲國家非港居民入境

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 43.32 -2.3% 美團ADR 250.15 -5.1% 騰訊ADR 462.56 -0.2% 阿里巴巴美股 130.00 +0.7%

憂慮新冠疫情再度蔓延，加上科技股壞消息重現，內外夾擊下，港股全日急挫逾600點。北水全周吸資2.9億元，今日吸9.6億元，其中美團 （03690） 吸資4.2億元，但騰訊 （00700） 走資18.6億元。

北水資金流向：

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南非證實發現新變種病毒，恒生指數今早低開237點，其後走勢反覆向下，科技股、金融股齊跌，大市午後跌逾600點，恒生指數險守二萬四，收報24080點，跌659點，成交1297.9億元。恒生科技指數跌3.2%，報6151點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%創新低；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌3%；濠賭股挫，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌6%及7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌282點，收報23800點

【00：17】夜期跌332點

【00：17】夜期再跌301點

【00：15】夜期跌284點

【23：55】夜期再跌242點

【23：25】恒指夜期急挫205點，報23877點，低水204點。

【18：49】恒指夜期跌22點，報24060點，低水21點。

【16：10】恒生指數險守二萬四，收報24080點，跌659點，成交1297.9億元。恒生科技指數跌3.2%，報6151點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%創新低；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌3%；濠賭股挫，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌6%及7%。

【16：00】恒生指數U盤前跌644點，報24095點。

【15：45】雷蛇 （01337） 尾市突跌逾兩成，低見2.18元，成交2.5億元。

【15：31】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，破底低見129.4元。

【15：08】港股尾市跌逾650點，報24074點，跌665點，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，破底低見130.1元。

【15：00】上證全日跌近0.6%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.2%。

【14：46】內險股下挫，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾3%。

【14：41】美團 （03690） 午後曾跌半成，低見260.2元，最新跌幅收窄至3%，報265.2元。

【14：33】港股跌勢略喘定，恒指最新跌約560點，報24178點，午後曾低見24112點；科指跌2.8%，報6182點。

【14：32】恒大 （03333） 午後曾跌一成，低見2.51元，最新報2.54元，跌近9%。

【13：30】【阿里巴巴股價】阿里巴巴昨止跌後今又創上市新低 逾千買盤130元價位排隊博撈底

【13：19】恒指跌615點，報24214點。

【13：18】阿里巴巴 （09988） 跌3.5%破底低見130.6元，再創上市新低。

【13：16】港股午後進一步向下，大市跌近600點，報24152點，跌587點；科指跌2.9%，報6173點。

【13：14】滙豐 （00005） 午後跌近3%低見44.75元；友邦 （01299） 同樣跌近3%，低見84.65元。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 午後低見130.8元跌逾3%，下試130.7元上市新低。

【13：04】【核電股】中廣核電力引入14個戰投融資逾300億 投入風電光伏項目及新業務開拓

【13：02】美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%。

【13：01】港股午後初段跌逾500點，恒指跌544點，報24195點；科指跌2.8%，報6182點。

【13：01】【潘蘇通破產】高銀金融潘蘇通遭入稟呈請破產 高院排期2022年1月聆訊

【12：45】恒指黑期跌547點，報24180點。

【12：00】恒生指數半日跌526點，報24213點，成交659億元。恒生科技指數跌2.6%，報6194點。美團 （03690） 績前跌近4%；騰訊 （00700） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 跌近3%。

【11：50】【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款 騰訊、阿里巴巴股價急挫3%

【11：47】【變種病毒】南非再現新變種病毒、國泰航空跌3% 美債息跌穿1.6厘

【11：42】恒指中午收市前跌約530點，報54209點；科指跌2.5%，報6197點。

【11：30】上證半日跌0.5%；深證跌0.2%；創業板指微升0.02%。

【11：28】港股曾跌最多547點，低見24192點，最新跌約495點，報24244點。科指跌2.3%，報6212點。

【11：17】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見462元。

【11：12】智傲 （08282） 復牌升四成，破頂高見0.83元。智傲主席及非執董溢價售51%股份。

【11：07】恒生指數跌500點。美團跌4%；友邦跌3%；滙豐、騰訊跌2%。

【11：00】【燃氣股】中國燃氣與維多集團成立合資公司 拓中國LNG貿易市場

【10：53】恒大 （03333） 跌幅擴大至7%，低見2.59元，成交2億元。

【10：49】保利協鑫 （03800） 跌逾6%，低見3.08元。美國國際貿易委員會（ITC）周三一致認定，中國製太陽能板對美國相關產業仍然構成威脅，有必要維持上屆美國政府對中國太陽能設備課徵進口關稅的措施。

【10：39】大市曾跌近500點，最新跌463點，報24276點。美團 （03690） 、友邦 （01299） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：24】連日造好的帝國科技 （00776） 股價回吐逾24%，低見25元，暫為跌幅最大股份。

【10：17】快手 （01024） 跌逾5%，低見92.15元，成交8.2億元。

【10：14】國泰 （00293） 跌近3%，低見6.85元。國泰計劃於12月減少約三分一原以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，並將人手抽調至貨機，以應付聖誕及新年假期期間人手短缺。

【國泰293】國泰航空12月減三分一「閉環客機」 抽調人手至貨機

【10：12】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見45.05元，下試45關口。

【10：09】恒大 （03333） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌0.2%。

【09：49】維他奶 （00345） 跌近半成，低見17.5元。

【維他奶業績】維他奶：10月、11月內地銷售持續恢復 「中國是最重要市場」

【高息股攻略】維他奶首次不派中期息 股息率竟無影響

【09：44】易居 （02048） 逆市再升逾16%，高見2.25元。易居此前公布已完成收購合資企業TM Home，收購後持有其七成權益，阿里巴巴 （09988） 則持有約三成權益。

【09：42】友邦 （01299） 早段跌逾3%，低見84.65元。

【09：38】濠賭股下挫，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌半成，金沙 （01928） 跌逾4%。

【09：35】大市跌幅擴大至逾400點，報24322點，跌417點；科指跌1.7%，報6250點。美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見264.4元。

【09：34】阿里影業 （01060） 中期虧損收窄，惟股價績後隨市跌1%，低見0.86元。

【業績】阿里影業中期虧損收窄67%至5324萬人幣

【09：32】福晟國際 （00627） 達成所有復牌條件，股價今早復牌後逆市升三成，高見0.027元。

【09：31】港股開市後跌約350點，跌穿24500點水平，最新報24385點，跌355點。

【09：28】花樣年 （01777） 主要附屬公司香港花樣年投資被申請清盤呈請，花樣年股價低開近1.5%。

【內房危機】花樣年：主要附屬被申請清盤 盡一切必要措施解決

【09：26】【業績】波司登上半財年盈利升31.4% 收入增近16%至53.9億人幣、今高開近2%

【09：21】恒生指數低開237點，報24502點。恒生科技指數跌1%，報6292點。美團 （03690） 績前跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%。

【09：13】期指開報24470點，跌276點或1.1%。

【08：54】勝獅貨櫃獲太平船務提早還款 擬派中期特別息

【08：27】恒指黑期跌約220點，報24507點；道指期貨跌240點，報35595點。

【08：25】美團 （03690） 將於今日收市後公布季績。

【美團業績】美團將公布業績 券商憂水災及監管影響

【07：48】【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信 中移動、建行、中石油有份

【07：45】恒指夜期跌74點，收報24672點，在美股感恩節休市下，成交僅8454張。

【07：30】美國感恩節假期休市，歐洲股市則上升。泛歐STOXX600指數反彈0.4%。德股DAX指數收高0.3%，法國CAC40指數升0.5%，英股富時指數升0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩