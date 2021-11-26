【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌74點 美團今放榜市場料虧損擴大

美股感恩節休市，今晚半日市，提早1點鐘收市，恒指夜期跌74點。

美團 （03690） 將於收市後公布第三季業績，市場預期收入486億人民幣，按季下跌，經調整虧損52億元，按季虧損擴大。

高盛預期美國明年6月加息

美國通脹高企，高盛策略師預期，聯儲局可能將縮減購債的速度提高一倍至300億美元，並在3月中前結束疫情時期的購債計劃到6月會開始加息，預期全年加息3次。

佳兆業賣啟德地皮 遠東發展新世界合資接手

佳兆業繼續甩售香港地產資產，協議向邱達昌和鄭家純旗下合資公司出售啟德地皮。

遠東發展公布與新世界組合營公司，收購由商人陳壯榮及佳兆業集團各持有百分之50權益的「迅富國際」全部股權，代價最多79億元。

收購完成後，遠東、新世界合資公司將持有啟德地皮所有股權。

花樣年：主要附屬被申請清盤

另外，花樣年公布，主要附屬公司香港花樣年投資，被申請清盤呈請。

花樣年指，內容是有關據稱未償還本金1.5億美元的貸款融資，花樣年投資為擔保人。

公司將尋求意見，採取一切必要措施解決此事，包括與呈請人進行建設性對話。