【美團業績】美團收市後公布業績、股價跌4%　券商憂水災及監管影響

▲ 【美團業績】美團將公布業績 券商憂水災及監管影響

美團 （03690） 收市後公布截止今年9月底止第3季業績，據彭博綜合券商預測，以非國際財務報告準則計，經調整後虧損為52.44億元（人民幣；下同），按年轉盈為虧，按季虧損則擴大136.2%；收入按年升37.2%至485.73億元，按季跌11%。美團公布業績前股價表現欠佳，跌4%。

華興資本料水災和疫情反復 增營運費用

華興資本維持美團買入評級，目標價330元。華興資本預料，第三季度外賣速遞收入按年增30%至1,980億元，然而，隨著第3季度水災和內地疫情反復，提高了集團營運費用，將7至9月調整後EBITDA分別降低22%、35%、13%，第三季度經調整的虧損為67.55億元。

華興資本預測美團到店、酒店和旅行業務分部收入按年增32%，雖然受監管等不利因素影響，但是公司憑藉其成熟的業務表現，在到店內容營銷方面處於行業領先地位，即使集團擴展新業務類別，仍能維持現有業務類別穩健增長。

華興資本表示，受政府補貼減少和夏季高溫影響，社區團購增長放緩，預計相關情況將持續令美團盈利時間拉長，而2021年可能成為虧損最嚴重的一年。

中信證券料外賣訂單增速放緩

中信證券報告指，預計7至9月外賣日均訂單量分別為4350萬、4500萬、4350萬單，第3季外賣總訂單量約40.5億單，按年升26%，日均為4050萬單，受南京等地疫情爆發以及河南等地汛情影響，外賣訂單增速有所放緩，但需求端依然保持穩定健康的自然增長。中信證券研報認為，平台階段性的競爭策略仍然是通過以量補價的方式進一步鞏固市場份額，且在當前監管窗口指導下並不急於追求外賣業務的充分變現，因此平台用戶端補貼率繼續維持高位，針對外賣會員和高頻用戶的補貼率已趨於常態化。

外賣整體毛利率按年跌0.5百分點至14.4%，調整後經營利潤約8.2億元，按年跌7.9%。

預計到店服務收入按年增約32%，考慮到酒旅業加大補貼，預計經營利潤率維持約40%，按年略降。其中，到店綜合類業務如中醫美、親子、婚慶等類別保持高速增長，酒旅業受局部地區疫情反复，自然災害影響會較大，預料到店業務需求增長較強。

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編輯：曾樂詩

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