【美團業績】美團上季收入增近38%、績後跌近9%　管理層：料外賣交易量增速或繼續放緩、支持當局加強監管行業（第二版）

▲ 【美團業績】美團收入增近38% 經調整虧損幅度略差預期

美團 （03690） 公布第3季業績，期內收入488.29億元（人民幣，下同），按年增37.9%，好過平均預期的485.73億元；淨虧損99.95億元，去年同期賺63億元，差過預期的蝕70.42億元；經調整虧損55.27億元，去年同期賺20.55億，略差預期的蝕52.44億元。

美團股價低開8.8%，開報240.4元，最新跌幅略為收窄至6.7%，報246元，成交63.4億元。

確保外賣以外的業務均不會違反壟斷法規

問及市監局就反壟斷調查作出的罰款及行政指導的影響，美團創辦人兼董事長王興在分析員會議上重申，支持當局針對餐飲外賣行業的監管行動，認為有助行業營運及公平競爭，公司已改善內部機制，確保不論個人數據、營運、騎手福利等合規。

王興提到，會確保外賣以外的業務均不會違反壟斷法規，並補充除了34億元罰款外，集團向商戶退回涉及上述反壟斷行為的款項，退款對公司財務影響輕微。

第四季外賣交易量增速進一步減慢

美團上季餐飲外賣交易筆數約40.13億筆，按年增24.9%，但增速較首兩季減慢，首席財務官陳少暉解釋，第三季新冠疫情反覆，今年8月內地部分城市實施嚴格防疫限制，拖累旅遊區及辦公室的外賣定單數目，加上河南等地區出現水災及去年同期基數效應，影響上季增速。

陳少暉提到，內地第三季整體餐飲行業按年只增4%，較前年跌1%，認為經濟逆風或影響未來數季整體消費意慾，加上冬天疫情風險，及高基數效應等，預告今年末季的餐飲外賣交易筆數增速會或較首三季進一步減慢。但陳少暉強調，餐飲外賣長遠增長仍然強勁，會提高產品種類、供應效率及深入分析用戶需求等，刺激交易頻繁，有信心達至外賣日定單破1億的目標。

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餐飲外賣分經營利潤率由3.7%略為下降至3.3%

美團稱，受到變種病毒、極端天氣及行業進入增長平穩期等因素所影響，但餐飲外賣分部業務仍然保持強韌增長，餐飲外賣業務交易金額按年增長29.5%至1,971億元；餐飲外賣日均交易筆數按年增長24.9%至4360萬筆，收入按年增長28.0%至265億元，經營溢利按年增加14.0%至8.76億元，而經營利潤率則由3.7%略為下降至3.3%。

美團上季到店、酒店及旅 遊業務收入按年增加33.1%至86億元，經營溢利按年增加35.8%至38億元，而經營利潤率則由43.0%略為增加至43.9%。

新業務經營虧損擴大至109億

新業務及其他分部的收入按年增加66.7%至137億元，主要受零售業務以及共享騎行服務增長帶動。美團優選方面，但經營虧損擴大至109億元，去年同期為20億元，該分部的經營虧損率由24.7%下降54.8個百分點至79.5%，歸因該分部的投資，特別是零售業務。

美團稱，正在遵守法規及確保合理定價政策的基礎上專注於高質量增長。美團買菜方面，用戶基數及交易金額持續增長，得益於通過縮短配送時長以及擴充鮮食與快消品類選擇進一步提升消費者體驗。美團閃購方面，上季有效培養了消費者購買本地商品享受即時配送的習慣並進 一步抓住了消費者心智。

未來繼續在零售領域配置資源

美團稱，未來將繼續在零售領域配置資源，促進行業發展。今年10月受到市場監管總局就反壟斷調查作出行政處罰，重申會誠懇接受， 堅決落實。

截至9月底止12個月，交易用戶數目約6.68億，按年增40.1%，略差預期的6.74億；活躍商家數目約830萬，按年增28.2%，好過預期的780萬；每位交易用戶平均每年交易筆數約34.4筆，按年增28.5%，好過預期的33筆。

此外，餐飲外賣交易金額1970.98億元，按年增29.5%；餐飲外賣交易筆數約40.13億筆，按年增24.9%；國內酒店間夜量約1.20億，按年增5.2%。

（第二版加入分析員會議內容）

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編輯：李哲毅