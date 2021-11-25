【12月好去處】南豐紗廠推「WeWeave編織生活節」 歌手周國賢、岑寧兒到場演出

南豐紗廠舉辦第二屆「WeWeave 編織生活節」，於12月4日及5日(星期六及日)在南豐紗廠內舉行以文化藝術、人文社區、本地音樂元素穿針引線的音樂表演、市集及工作坊活動。當中歌手周國賢、岑寧兒等親身於紗廠演出，為生活節注入活力。

南豐紗廠創辦人張添琳表示疫情稍為緩和之下，每人都以最大努力適應新環境，南豐紗廠希望帶領大眾在這個滿載人情和故事的地方，以音樂藝術為針線，於「WeWeave 編織生活節」與訪客一起放慢腳步，編織生活、感受生活、享受生活。

另外，南豐紗廠為「WeWeave 編織生活節」亦設計限定紀念品，由 12 月 4 日起 至 12 月 31 日期間，只要於南豐紗廠消費滿指定金額，可以免費換領南豐紗廠限定紀念品，包括南豐紗廠 A5 文件夾、WeWeave 編織生活節紙膠帶及南豐紗廠布袋。數量有限，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂