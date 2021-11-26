【業績】波司登預告成本有上升趨勢　目標未來3年平均價格升至2000元人幣（第二版）

▲ 波司登上半財年收入增近16%

波司登 （03998） 公布中期業績，截至9月底止六個月，股東應佔溢利上升31.4%，至6.4億元（人民幣．下同），派中期息每股4.5港仙。收入增加15.6%，至53.9億元。經營溢利率提升0.5個百分點至14.8%。波司登微跌0.5%，報5.57元。

期內，品牌羽絨服業務收入上升16.2%，收入佔比為64.5%。貼牌加工管理業務收入上升16.2%，佔總收入的26.5%。女裝業務收入增長1%，佔總收入的7.7%。多元化服裝業務收入上升129.2%，佔收入的1.3%。集團品牌羽絨服業務項下的波司登品牌收入按年上升19.1%， 達約32.5億元，較整體品牌羽絨服業務收入上升16.2%為快。

全年1800元以上產品銷售或佔40%

波司登正向中高端轉型，首席財務官兼副總裁朱高峰表示，今年整體的價位較去年約有雙位數的增長，高端、中高端、中端等價位銷售不俗，預期全年1800元以上產品的銷售佔比達40%。但強調公司產品價格主力仍在1500至1800元內，去年平均價位在1600元左右，目標未來三年平均價格達2000元或以上。

他又指，今年「雙11」1800元以上的產品銷售佔比由過去的個位數升至30%，帶動期內整體平均價位由800至900元升到1300元至1400元。他解釋，在「雙11」打折的概念逐漸過去，形容有關做法「沒有未來」，以低價促銷去庫存且獲得流量的方式是不可持續，故今年在「雙11」調整了產品結構，平均價格有所上升。

朱高峰指，對下半年毛利率的升幅較上半年樂觀，而綫下門店將繼續調整，開大店關小店，提高用戶體驗，確保每一間店是可持續增長，又指現時線上銷售佔比三分一，未來做到40%或以上更高佔比是有可能，但基於綫上銷售增長有「天花板」，反希望綫上綫下、自營和加盟店舖業務做到齊頭並進。

庫存周轉天數為212天

截至9月底，庫存周轉天數為212天，較去年同期上升12天。主要由於2022年中國春節較去年同期提早，基於疫情防控及穩定供應鏈的需要，集團採購及訂單生產安排相比去年同期有所前置，其中在製品總額較去年同期有82.4%的提升；同時，考慮到原材料成本有上升的趨勢，集團根據年度量化計劃需求，相應的提前儲備部分原材料，2021年9月底原材料總額也較去年同期有90.9%的提升。

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編輯：區嘉俊