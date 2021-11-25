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【業績】波司登上半財年盈利升31.4%　收入增近16%至53.9億人幣

股市 22:27 2021/11/25

分享：

波司登上半財年收入增近16%

波司登 （03998） 公布中期業績，截至9月底止六個月，股東應佔溢利上升31.4%，至6.4億元（人民幣．下同），派中期息每股4.5港仙。收入增加15.6%，至53.9億元。經營溢利率提升0.5個百分點至14.8%。

當中，品牌羽絨服業務收入上升16.2%，收入佔比為64.5%。貼牌加工管理業務收入上升16.2%，佔總收入的26.5%。女裝業務收入增長1%，佔總收入的7.7%。多元化服裝業務收入上升129.2%，佔收入的1.3%。

集團品牌羽絨服業務項下的波司登品牌收入按年上升19.1%， 達約32.5億元，較整體品牌羽絨服業務收入上升16.2%為快。

截至9月底，庫存周轉天數為212天，較去年同期上升12天。主要由於2022年中國春節較去年同期提早，基於疫情防控及穩定供應鏈的需要，集團採購及訂單生產安排相比去年同期有所前置，其中在製品總額較去年同期有82.4%的提升；同時，考慮到原材料成本有上升的趨勢，集團根據年度量化計劃需求，相應的提前儲備部分原材料，2021年9月底原材料總額也較去年同期有90.9%的提升。

相關文章：【業績】阿里影業中期虧損收窄67%至5324萬人幣

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編輯：區嘉俊

港股 業績公布 波司登（03998）

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