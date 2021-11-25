  • 21°C
香港時間 : 20211125日 (四) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕打卡熱點】 旅發局20米巨型聖誕樹 11月26日降臨西九文化區

理財智慧 22:26 2021/11/25

分享：

臨近12月，相信大家都感覺到冬意漸濃，與聖誕節的距離愈來愈接近，為了迎接聖誕，旅發局今年策劃了「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮，在香港旅遊發展局在西九文化區管理局的支持下，於今年首次把巨型聖誕樹和聖誕小鎮，從中環移師至西九文化區藝術公園，20米高的巨型聖誕樹在點點燈光的點綴下，搭配上維港兩岸的美景，營造出溫馨浪漫的節日氣氛，相信絕對是今個聖誕節不能錯過的打卡點。

【大行點睇】工信部限制騰訊App上架 野村大摩認為影響有限【下一頁

今年的聖誕小鎮以法國童話夢幻小鎮科爾馬（Colmar）為設計藍本（科爾馬亦是宮崎駿動畫哈爾移動城堡的靈感來源），8間布置精緻的聖誕小屋，周圍放置有多棵小型聖誕樹，再加上現場的金屬馴鹿及古典電燈柱等裝飾，讓人恍惚置身於歐陸小鎮。

而另一主角巨型聖誕樹，本年度的高度為20米，大約是6層樓左右的高度，20米高的聖誕樹掛滿聖誕燈飾，絕對會帶給市民相當壯觀華麗的視覺沖擊，而現場配有的聖誕音樂再加上場地特別的閃燈效果，與維港美景互相輝映下更是將節日氣氛推到一個全新高度。

以下為活動圖片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

今年聖誕小鎮的開放時間是由11月26至明年的1月2日，在這段時間裡，「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮會出現在西九文化區藝術公園海濱草坪的西面，平日的開放時間為下午5時至晚上11時，星期六、日則在會在上午11時至晚上11時期間開放。而在平安夜、聖誕當日及除夕日這三個特別日子更會延長開放時間至凌晨1時。


旅發局總幹事程鼎一表示今年首次於西九文化區登場，是希望能夠與M+博物館的開幕作配搭，期望在吸引市民來欣賞藝術的同時，也順道參觀一下歐陸聖誕小鎮，他又表示雖然因為疫情關係，旅客們暫時未能來港，但旅發局會繼續透過活動網站，展示香港全城亮麗的聖誕燈飾及精彩節日盛事，讓世界各地旅客都能感受香港到濃厚節日氣氛。

 

【NASA】耗資 3.25 億美元 NASA小行星航天器 可擋隕石撞地球【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

文娛藝術 香港 旅發局 聖誕節

下一篇文章

【NASA】耗資 3.25 億美元 NASA小行星航天器 可擋隕石撞地球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款