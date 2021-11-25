【聖誕打卡熱點】 旅發局20米巨型聖誕樹 11月26日降臨西九文化區

臨近12月，相信大家都感覺到冬意漸濃，與聖誕節的距離愈來愈接近，為了迎接聖誕，旅發局今年策劃了「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮，在香港旅遊發展局在西九文化區管理局的支持下，於今年首次把巨型聖誕樹和聖誕小鎮，從中環移師至西九文化區藝術公園，20米高的巨型聖誕樹在點點燈光的點綴下，搭配上維港兩岸的美景，營造出溫馨浪漫的節日氣氛，相信絕對是今個聖誕節不能錯過的打卡點。

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今年的聖誕小鎮以法國童話夢幻小鎮科爾馬（Colmar）為設計藍本（科爾馬亦是宮崎駿動畫哈爾移動城堡的靈感來源），8間布置精緻的聖誕小屋，周圍放置有多棵小型聖誕樹，再加上現場的金屬馴鹿及古典電燈柱等裝飾，讓人恍惚置身於歐陸小鎮。

而另一主角巨型聖誕樹，本年度的高度為20米，大約是6層樓左右的高度，20米高的聖誕樹掛滿聖誕燈飾，絕對會帶給市民相當壯觀華麗的視覺沖擊，而現場配有的聖誕音樂再加上場地特別的閃燈效果，與維港美景互相輝映下更是將節日氣氛推到一個全新高度。

以下為活動圖片：

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今年聖誕小鎮的開放時間是由11月26至明年的1月2日，在這段時間裡，「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮會出現在西九文化區藝術公園海濱草坪的西面，平日的開放時間為下午5時至晚上11時，星期六、日則在會在上午11時至晚上11時期間開放。而在平安夜、聖誕當日及除夕日這三個特別日子更會延長開放時間至凌晨1時。



旅發局總幹事程鼎一表示今年首次於西九文化區登場，是希望能夠與M+博物館的開幕作配搭，期望在吸引市民來欣賞藝術的同時，也順道參觀一下歐陸聖誕小鎮，他又表示雖然因為疫情關係，旅客們暫時未能來港，但旅發局會繼續透過活動網站，展示香港全城亮麗的聖誕燈飾及精彩節日盛事，讓世界各地旅客都能感受香港到濃厚節日氣氛。

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記者：鄭日棱