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【國家隊訪港】內地奧運健兒下周訪港名單公布 運動員不可自行離團去shopping

理財智慧 22:58 2021/11/25

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隨著疫情回穩，東京奧運國家隊運動員代表團將會於下周五至周日（12月3日至5日）訪港三日，民政事務局於周四（11月25日）來港的運動員及教練名單，代表團包括來自12個運動項目、共29名運動員和3名教練。

是次出席的運動員包括於東京奧運乒乓球項目奪得兩面金牌的馬龍，以及百米飛人蘇炳添、單車名將鍾天使等，所涉及的運動項目共12種，包括乒乓球、體操、田徑羽毛球、劍擊、單車等。

【金牌運動員】內地奧運健兒下月初訪港3日 百米飛人蘇炳添乒乓球隊長馬龍有份，詳見【下一頁


代表團成員下月4日出席三場公開活動，早上在伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池出席「奧運健兒展風采」運動項目示範，下午則在伊利沙伯體育館參與「奧運健兒大匯演」，翌日離港。三場公開活動門票明日起於城市電腦售票網以實名登記方式公開發售，市民也可透過電視直播觀賞有關活動。訪港期間，代表團將出席特區政府舉辦的歡迎會和晚宴，並到訪香港體育學院，與香港運動員交流。

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【樓市熱話】村屋VS私樓？ 大埔男擁600萬儲蓄 欲同區買700萬以下單位感糾結，詳見【下一頁

 


體育專員楊德強在電台節目上指，疫情下不會安排內地運動員在公開活動與市民見面互動，只會保留與本港運動員交流環節，而代表團亦會採取「閉環式管理」，即代表所有人均只會跟從團體活動，不容許成員有個別外出。在訪港活動的最後一天，當局將安排閉門活動，讓內地運動員跟本港運動員深入交流，及與中小學生見面等，但規模亦較以往細。

香港素有購物天堂的美喻，以往金牌健兒訪港，運動員於活動完結後抽時間去購物。如2012年國家金牌運動員展開三日訪港行程，部分金牌運動員於晚上外出遊覽及購物，到銅鑼灣的化妝品及電器店瘋狂購物，店舖更落閘暫停對外營業，只招待這批運動員。是次運動員來港未能私下外出，恐怕未有購物的機會。

【國家隊訪港】一文看清各大活動表演時間 5300張活動門票明早10時公開發售，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

 

 


 

疫情 教練 運動員 運動 香港體育學院 民政事務局

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