▲ 【跨境理財通】理財通首月南冷北熱 逾1.3萬人參與、港澳佔近67%

「跨境理財通」啟動一個月，累計業務規模超過2億元人民幣。截至上周五（19日）止，粵港澳共1.3萬人參與理財通，辦理資金跨境匯劃2.67億元（人民幣‧下同），投資者累計購買投資產品1.5億元。

根據人民銀行廣州分行公布，理財通啟動首一個月，港澳地區共有8,708人參與「北向通」，資金跨境匯劃金額1.19億元，投資產品交易額8,925.9萬元。內地共有4,382人參與「南向通」，資金跨境匯劃1.48億元，投資產品交易額6,056.9萬元。

開通一個月「南冷北熱」 港、澳共8708人參與理財通、幾乎多內地一倍

在南、北向投資者的投資偏好上，亦有些微分別。其中，「北向通」投資者對理財產品興趣較大，近八成投資產品交易總額、即近7,059萬元都是買入理財產品，餘下的兩成資金則購入基金產品。而「南向通」投資者則對存款較有興趣，存放在存款產品的金額佔投資產品交易總額94%。

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在額度使用方面，截至周三（24日）止，「北向通」已用額度約1.13億元，而「南向通」則已用額度9,015.8萬元。

人民銀行廣州分行表示，下一步將會同試點銀行加大市場研究，主動收集市場業務訴求，加強與港澳金融監管部門的溝通協調，在風險可控的前提下研究解決有關痛點問題，進一步提高業務辦理的便利程度，推動理財通業務持續健康發展。

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