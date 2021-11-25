▲ 【高息股攻略】維他奶首次不派中期息 股息率竟無影響

維他奶 （00345） 自1994年上市以來，首次不派中期息，維他奶雖然股息率不算高，但勝在派息夠穩定，維他奶於業績報告指，由於業績不理想，必須先恢復內地業務表現，不派中期息，所以內地業務發展，成為收息客最關注的課題。

維他奶歷來股息率走勢，維持在1至2厘水平：

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維他奶指，9月份維他奶於中國重新上架後，中國收入正按月穩步復甦，集團加強在雙11期間推廣活動以及為即將而來的農曆新年進行推廣活動，目標於下半年內加速中國業務復甦步伐，預計下個財年起有望重拾增長。維他奶行政總裁陸博濤表示，維他奶內地業務受下架對集團而言屬短期挑戰，有信心未來可恢復，中國市場佔維他奶整體銷售額6成以上，為維他奶最重要市場，集團對中國市場仍感非常樂觀。

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此外，由於維他奶一般中期息金額較輕，末期息才是重頭戲，去年中期息3.8仙，末期息29仙，今次不派中期息，現價股息率亦只是由1.8厘跌至1.6厘，而全日股價仍反彈，反映市場聽管理層解釋後，對中國業務仍看好，對末期息仍樂觀。

記者：譚志偉