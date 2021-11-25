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【業績︱手遊股】博雅互動第三季扭虧　付費玩家數目升9.1%

股市 21:42 2021/11/25

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博雅互動第三季純利566.7萬元人民幣。

博雅互動 （00434） 公佈截至9月底止的第三季業績。集團期內收入9701.2萬元（人民幣，下同），按年上升13.6%。期內純利566.7萬元，去年同期虧損109.7萬元；第三季每股盈利0.86分。集團宣佈不派中期息。

集團解釋，收益增加主要是由於期內一定在線運營活動的舉辦，及對於遊戲產品和玩法的持續優化。至於純利增加，主要是由於收益按年增加以及管理費用按年減少所致。

運營數據表現方面，期內付費玩家數目及用戶數目均較第二季上升。第三季付費玩家數目增加約9.1%，至27萬人。每日活躍用戶數目於第二和第三季度均穩定在約140萬人。至於每月活躍用戶數目，第三季則按季增加約4.6%，至420萬人。

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港股 業績公布 博雅互動（00434）

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