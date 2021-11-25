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【NASA】耗資 3.25 億美元 NASA小行星航天器 可擋隕石撞地球

環球政經 21:15 2021/11/25

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近日NASA在范登堡太空基地進行了一項發射任務，以測試一項可以使危險小行星偏離軌道的技術。該項計劃被稱為「雙小行星重定向測試」，航天器 通過SpaceX 獵鷹 9 號火箭運載升空，預計將於明年 9 月 26 日至 10 月 1 日期間，撞向一枚名為「Dimorphos」的小行星伴星。以測試改變小行星軌道路徑的可行性，該項技術可能會是拯救人類免於世界末日的希望。

【元宇宙】虛擬土地以243萬美元出售　比曼哈頓樓價更高【下一頁


科學界一直認為小行星撞擊地球是引致多次物種滅絕的兇手，科學家估計，如果一顆直徑超過 1 公里的小行星撞擊地球，將引起全球性災難，近年來來科學家們開始提議主動出擊，在小行星還未產生威脅之前先將其炸毀，又是或撞擊以改變軌道路徑，從而避免災難發生。


而這次耗資 3.25 億美元的雙小行星重定向測試（DART）探測器將以每秒 6.6 公里速度撞向「Dimorphos」小行星，預計會令後者軌道改變約 1%左右，看起來改變得非常小，但從宇宙的尺度來說，足以將該物體的運行軌道與地球軌道錯開。
 

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記者：鄭日棱

天文學 地球 美國太空總署 小行星

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