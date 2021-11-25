  • 21°C
香港時間 : 20211125日 (四) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金管局率銀公代表團與內地部委交流　余偉文：冀加強互聯互通、鞏固港金融中心地位

宏觀解讀 21:12 2021/11/25

分享：

金管局總裁余偉文（前排中）及銀行公會主席林慧虹（前排左二）出席會議。

金管局總裁余偉文率領香港銀行公會代表團，在周二至周四（23至25日）期間，以視像會議方式與內地中央部委舉行年度會晤。余偉文在會上介紹香港金融市場的最新情況，形容今年以來香港金融體系保持穩健。

代表團先後與人民銀行行長易綱、中證監主席易會滿、外管局局長潘功勝、中銀保監副主席周亮和發改委副秘書長蘇偉交流，就兩地經濟和金融市場情況、香港國際金融中心發展等議題進行討論。

余偉文指，今年以來香港金融體系保持穩健，國際金融中心的建設取得豐碩成果；兩地在金融市場互聯互通、金融科技合作和綠色金融發展等範疇都取得重大進展，進一步鞏固香港的優勢，並提升香港金融市場的競爭力。

他續指，雙方都認為鞏固提升香港國際金融中心地位，符合國家和香港的發展利益，期望香港可以繼續善用獨有優勢，通過加強兩地金融市場互聯互通和金融合作，強化香港離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

銀公主席林慧虹表示，在「十四五」規劃下，業界會繼續加強相關業務，協助促進內地與國際市場接軌。

相關文章：

【千萬罰款】4銀行涉違反打擊洗錢條例　金管局罰款共4420萬元、工銀被罰逾2000萬最重

【利率過渡】金管局：10億元1年期HONIA掛鈎債券獲超購5.42倍

【利率過渡】金管局：年內約800張LIBOR定價貸款仍待處理　面值1000億元、過渡進展良好

金融機構 國家外滙管理局 中華人民共和國國家發展和改革委員會 余偉文 經濟 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 易綱 潘功勝 易會滿

下一篇文章

【業績】英皇國際中期扭虧賺2.33億元　受惠半山捌號銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資13億　再吸快手思摩爾、沽比亞迪近4億　夜期跌43點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資13億　再吸快手思摩爾、沽比亞迪近4億　夜期跌43點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款