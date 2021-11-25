金管局率銀公代表團與內地部委交流　余偉文：冀加強互聯互通、鞏固港金融中心地位

▲ 金管局總裁余偉文（前排中）及銀行公會主席林慧虹（前排左二）出席會議。

金管局總裁余偉文率領香港銀行公會代表團，在周二至周四（23至25日）期間，以視像會議方式與內地中央部委舉行年度會晤。余偉文在會上介紹香港金融市場的最新情況，形容今年以來香港金融體系保持穩健。

代表團先後與人民銀行行長易綱、中證監主席易會滿、外管局局長潘功勝、中銀保監副主席周亮和發改委副秘書長蘇偉交流，就兩地經濟和金融市場情況、香港國際金融中心發展等議題進行討論。

余偉文指，今年以來香港金融體系保持穩健，國際金融中心的建設取得豐碩成果；兩地在金融市場互聯互通、金融科技合作和綠色金融發展等範疇都取得重大進展，進一步鞏固香港的優勢，並提升香港金融市場的競爭力。

他續指，雙方都認為鞏固提升香港國際金融中心地位，符合國家和香港的發展利益，期望香港可以繼續善用獨有優勢，通過加強兩地金融市場互聯互通和金融合作，強化香港離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

銀公主席林慧虹表示，在「十四五」規劃下，業界會繼續加強相關業務，協助促進內地與國際市場接軌。

相關文章：

【千萬罰款】4銀行涉違反打擊洗錢條例 金管局罰款共4420萬元、工銀被罰逾2000萬最重

【利率過渡】金管局：10億元1年期HONIA掛鈎債券獲超購5.42倍

【利率過渡】金管局：年內約800張LIBOR定價貸款仍待處理 面值1000億元、過渡進展良好