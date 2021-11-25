【大行點睇】工信部限制騰訊App上架 野村大摩認為影響有限

內地傳媒報道工信部對騰訊控股 （00700） 採用過渡性行政指導措施，App上架前需要經過技術檢測，大行紛紛發表報告。野村認為如果騰訊能在行政指導措施限期結束前完成整改，有關措施對騰訊的影響有限，因此現有應用程序仍然如常運作，因此維持騰訊「買入」評級，目標價維持586元。

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大摩同樣認為，工信部的措施是正常的合規程序，符合內地個人信息保護法及防止數據洩漏等，對騰訊現有應用程式或新發布產品的影響有限。該行同樣維持公司「增持」評級，目標價650元。

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