【元宇宙】官媒點名批評亂炒元宇宙及NFT 指投資者要慎防騙局

官媒人民網發表評論文章，指近期NFT及元宇宙的熱潮，一些「蹭熱點概念行為」正引起監管部門的警惕。該文指，今年以來不少明星、大V、企業紛紛推出NFT產品，元宇宙概念熱炒下亦帶起NFT熱潮，不過NFT及元宇宙炒作已蔓延至上市公司及二級市場，引起監管部門的關注。

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該文又指，目前國內對NFT的性質及交易方式等都未有明確監管，存在炒作、洗錢及金融產品化的風險，對NFT投資需要保持謹慎，避免墮入金融騙局，強調國內對金融行為的強監管並不會改變。

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