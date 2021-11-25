  • 21°C
香港時間 : 20211125日 (四) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】官媒點名批評亂炒元宇宙及NFT 指投資者要慎防騙局

股樓投資 20:03 2021/11/25

分享：

官媒人民網發表評論文章，指近期NFT及元宇宙的熱潮，一些「蹭熱點概念行為」正引起監管部門的警惕。該文指，今年以來不少明星、大V、企業紛紛推出NFT產品，元宇宙概念熱炒下亦帶起NFT熱潮，不過NFT及元宇宙炒作已蔓延至上市公司及二級市場，引起監管部門的關注。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

該文又指，目前國內對NFT的性質及交易方式等都未有明確監管，存在炒作、洗錢及金融產品化的風險，對NFT投資需要保持謹慎，避免墮入金融騙局，強調國內對金融行為的強監管並不會改變。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

元宇宙 概念 NFT 經濟

上一篇文章

【聖誕好去處】荃灣廣場設「怪誕森林奇遇記」聖誕裝置 7大打卡位一覽

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】關於度尺報價，你要知道的是……
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】短炒啟德居屋賺到笑　單位連靚裝　兩年半勁賺1.1倍
【有相睇】短炒啟德居屋賺到笑　單位連靚裝　兩年半勁賺1.1倍
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款