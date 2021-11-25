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【業績】英皇國際中期扭虧賺2.33億元　受惠半山捌號銷售

股市 20:41 2021/11/25

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英皇國際 （00163） 公佈截至9月底止中期業績。期內收入大增約1.2倍，至13.93億元。中期純利2.33億元，扭轉去年同期9.9億元的虧損，每股盈利0.06元。

集團派中期息每股0.015元，較去年同期多25%。連同去年6月派發的特別股息每股0.01元，期間相關股息總額為每股0.025元。

集團稱，期內收入增加主要來自半山捌號住宅單位之銷售， 扭虧為盈則歸因於總收入激增及確認物業投資之公允價值收益。

管理層又表示，已制定穩健的發展物業時間表。半山捌號、畔海及即將推出的壽臣山項目，將於不久的將來為物業銷售提供支持。由於香港土地供應有限，集團將採取多種方式擴充土地儲備，包括參與重建項目以及政府公開招標及市區重建項目。

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港股 業績公布 英皇國際（00163）

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