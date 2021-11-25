▲ 【業績】莊士中國半年多賺八成、加派中期息至每股2仙 重倉內房債將物色機會減持

莊士中國 （00298） 中期盈利7.68億元，按年升82%，同時加派中期息約33%至每股2仙。集團指，未來會專注香港及中港的物業項目，除尋求新機遇擴充土地儲備供物業發展，亦將繼續物色合適的投資項目。莊士中國今日收報0.405元，升2.5%。

截至9月底止半年，莊士中國收入按年跌91.3%至約1.46億元，主要反映發展物業銷售額減少近96%至7,150萬元，集團屯門弦海的落成物業大部分已於去年同期交付予買家，因而確認的已完成銷售額有所減少。但受出售附屬公司的11.8億元收益帶動，經營溢利按年則升1.2倍。每股盈利按年升81.3%至32.69仙。

高息內房債佔投資組合9成 錄公平值虧損2.5億元

近月，內房相繼爆出債務違約危機，而莊士中國的投資組合中，高收益債券的投資不但佔整體投資組合90%，而且清一色都是內房債。

截至9月止，莊士中國持有市值11.02億元投資，其中9.93億元的投資均是高收益債券。高息債投資覆蓋中國恒大 （03333） 、中國奧園 （03883） 、佳兆業 （01638） 、花樣年 （01777） 等。期內，錄得公平值虧損2.56億元。

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莊士中國：待合適機會出售債券投資

集團指，報告期內債券投資表現受高息債市場欠佳及反覆波動的不利影響，期內已出售部分債券投資以減少債券投資總額及風險，錄得出售投資之已變現虧損淨額490萬元。集團續指，公平值虧損只屬會計虧損，對現金流量無即時影響，會密切監控債券市場，在合適機會出售債券。

集團表示，報告期內完成出售廣州市番禺的物業項目，扣除稅項後，淨現金狀況增加約14億元，大幅加強集團的財務狀況。截至9月底止，集團現金淨額14.27億元，而現金儲備總額30.19億元。

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編輯：曾樂詩