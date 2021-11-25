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【議息紀錄】聯儲局公布議息紀錄　若通脹持續高企　會考慮加息

股樓投資 20:42 2021/11/25

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美國聯儲局（Fed）周三（24 日）公布11月議息會議紀錄，多名Fed官員表示，如果高通脹持續，他們願意加快縮減買債速度並提早考慮加息。

紀錄表達了官員們對通脹的擔憂，部分官員認為物價上漲會比預期更要久。如果通脹繼續持續，並高於聯邦公開市場委員會（FOMC）目標水平，FOMC應準備調整資產購買步伐，並比預期提早提高利率目標區間。

【美國經濟】拜登提名布雷納德為副主席　鮑威爾連任聯儲局主席　【下一頁

另外，紀錄又指出若通脹壓力對長期的價格穩定和就業目標構成風險，FOMC會毫不猶豫地採取適當行動化解。

美國就業數據強勁，首次申領失業救濟金人數創52年來新低，市場憂慮會令縮減買債步伐加快。

【延伸閱讀】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股　【下一頁

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同場加映：【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

就業 失業 加息 通脹 美國 美國聯儲局 議息

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