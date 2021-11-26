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【魷魚遊戲 】美國YouTuber派千萬遊戲獎金　 100%還原《魷魚遊戲》場景（有片）

商業 12:00 2021/11/26

分享：

整個場景設置據指高達約200萬美元，當中有150萬美元為遊戲獎金。（影片截圖）

Netflix劇集《魷魚遊戲》在不少地方亦掀起熱潮，劇中服裝、遊戲亦成為討論焦點。美國有YouTuber揚言自己斥資200萬美元（約1559萬港元）， 100%還原《魷魚遊戲》劇中遊戲環節。

【本地藝術】Lalamove夥4位本地藝術家設計全新貨車　6個月遊走港九新界（多圖）

1日內超過2800萬觀看　過千萬遊戲獎金

美國YouTuber「MrBeast」在周四（25日）上傳一段100%還原《魷魚遊戲》劇中遊戲環節的影片，一天內已累積超過2800萬點擊次數。事實上，MrBeast 的YouTube頻道一直人氣高企，擁有7670萬人訂閱。他亦不時豪花金錢邀請路人玩遊戲，每位勝利玩家幾乎能取得超豪華獎品。 

MrBeast 上月在TikTok發布影片表示，如果這段影片可以超過1000萬讚好，便會在現實生活中還原《魷魚遊戲》的場景。最終該段影片達1790萬個讚好，故造就是次仿照《魷魚遊戲》的影片誕生。有網民問他整個場景設置的成本，他回應指：「約200萬美元」，當中有150萬美元為遊戲獎金（約1169萬港元）。

今次還原《魷魚遊戲》的舉措引起頗大的迴響，有支持者大讚MrBeast，對他的影片讚賞有加。不過亦有人認為他以炫富的手法翻拍一部探討貧富差距的節目，又認為他不了解《魷魚遊戲》的意義。

【煲劇指南】Netflix每周公布全球Top 10排行榜　香港用戶最愛看甚麼？

【Netflix】《魷魚遊戲》證亞洲作品潛力　Netflix打造日本成下一據點

責任編輯：葉泳珊

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