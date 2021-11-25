【元宇宙】虛擬土地以243萬美元出售　比曼哈頓樓價更高

元宇宙近來成為一時熱話，不過最快與現實世界靠攏的，似乎是炒賣風氣。綜合外媒報道，虛擬世界平台Decentraland周二，以243萬美元賣出了一塊土地，是之前價值91.3萬美元虛擬土地的兩倍多，創下有史以來的高價。這個價錢甚至比曼哈頓的平均樓價更高，亦遠高於三藩市等地的住宅價格。

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Decentraland為現時所稱的「元宇宙」，用戶可以買地、進入建築物、四處走動並以虛擬角色與人會面。在Decentraland內人們廣泛使用區塊鏈作交易，該世界內的土地和其他物品，大多都以NFT（不可替代幣）的形式出售。至於Decentraland 的加密貨幣名為MANA幣。

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Decentraland和Tokens.com 在聲明中表示，Tokens.com 的子公司Metaverse Group星期一以61.8萬個MANA幣購買一塊土地，約為2,428,740元。Decentraland的一塊土地面積約為52.5平方呎，Tokens.com購買了6,090平方呎的土地，即每平方呎約為400美元，就呎價而言，遠高於三藩市平均每平方呎1,200美元的樓價。

該土地位於Decentraland的「時尚街」，Tokens.com表示他們將在該位置，舉辦數碼時尚活動，並出售虛擬服裝。

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