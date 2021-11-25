【香港出口】10月份出口貨值高於市場預期　電子產品商改選空運出口美國

▲ 有業界代表指出，由於9月份出口受供應鏈影響，貨物仍在排隊進港。（法新社圖片）

政府統計處今日（25日）公布10月份出口貨值，按年上升21.4%至4,183億元。按國家或地區分析，與上年10月份比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.7%，尤其是往韓國上升了49.9%；往美國亦上升19.9%。貨品類別中，「電動機械、儀器和用具及零件」表現亮眼，升30.0%至431億元。有業界代表指出，由於9月份出口受供應鏈影響，貨物仍在排隊進港，料往各地的電子產品銷售升幅，能持續至11月。

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星展銀行經濟師謝家曦表示，10月數字表現符合預期，升幅主要受惠於內地供電回復正常，生產上升。環球經濟重啟亦有貢獻，外國對本港出口需求強勁。惟供應鏈問題仍為隱憂，尚未解決，預計11月會錄得約20%的升幅。電子產品方面，他認為，芯片荒問題嚴重，需待貨量及價格數字公布後，才可看清影響。

貨物價格半年可有30%差幅

香港中華出入口商會副會長許華傑則指出，10月份為聖誕節貨物出口主要月份，升幅合理，預計下半年可按年持續上升。不過，貨值雖有上升，原材料價格上升、通脹令貨物價格落差大，只差半年可有約30%差幅。供應鏈問題、歐洲各地封城亦仍為商家帶來阻礙，望美國當局10月底推出的港口罰款政策，可舒緩困難。往內地出口方面，他表示，明年農歷新年在2月份，工廠將休息，商家或提早出貨。

保力集團行政總裁莊子雄亦表示，香港往東盟出口電子貨品需求一向強勁，增幅合理。惟往美國出口仍受港口堵塞影響，貨物正排隊進港，料11月有約20%增幅。他提到，以往船隻前往洛杉磯港需約14至20天，8、9月份船程需2至3個月，貨櫃金額更由平時3000元1個升至2.5萬元，業界因此改選空運代替。對於港口濟留罰款措施，他持觀望態度，認為未必能有太大幫助。他另指，電子產品另一隱憂則為芯片短缺，望最快明年解決。

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記者：李智美