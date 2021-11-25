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【大行報告】 瑞信指風險回報吸引 全綫升級叫買 濠賭股突圍

股樓投資 19:29 2021/11/25

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中港澳有望於12月恢復有限度通關，加上瑞信全面上調濠賭股評級至「跑贏大市」，帶動濠賭股全綫升，藍籌股中以金沙中國（01928）表現最突出，一度升5.3%，高見21.85元，收報21.25元，升2.4%，成交額8.6億元。

瑞信予濠賭股最新投資評級及目標價:

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瑞信發表研究報告指，濠賭股的風險回報轉向正面，主要由於《博彩法》修例影響較預期少，而香港與澳門的重新通關為目前的賭收提供顯著上行空間，以及估值吸引，預期隨著中港澳通關，濠賭股股價有望重回疫前水平，代表至2023、2024年，可分別提供33%、20%複合回報率。

同場加映﹕【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

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記者：郭秀慧

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