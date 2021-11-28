【宏觀術數@iM網欄】冬至星盤預視壬寅首季走勢

文曲化忌會上流年文昌化忌的農曆十月快將於下周完結，回顧一下身邊朋友們，日常生活中除卻因大意疏忽的錯誤而產生麻煩以外，感覺上也好象這月份嚴重交通意外繁多，術數上正符合文昌、文曲二星流年容易產生的幾種組合格局。

無論如何，艱難或快樂的日子都總會過去，上期分析過12月4日日偏蝕可能帶來的現象，相信可作大家參考。日蝕必然在朔日附近，今次也在十一月初一日，再過了西曆的12月7日大雪節後，便也正式踏入庚子月份，金水氣旺盛，也接近聖誕鐘聲的時候，過往解釋過有學說認為12月25日的聖誕節這個日子，本身便和冬至（一般在12月21或22日）後三天，陰寒到了盡頭後陽氣重新，就如生命死後重生循環不息。就如另一個基督教重要節慶複活節和春分等帶著密切關係一樣。

古往今來神秘學研究對冬至都很重視，星學及奇門遁甲對此更為關注。今期嘗試分析是次冬至星盤，看看對未來幾個月的影響。回首滄桑的2021年初至今，恆指反覆已下跌近3000點，未來前景亦未見有太大利好因素，通關與否抑或會更進一步收緊放疫存在不明朗，未來一年幾可肯定面對變化波動較大的開局。事實上以流年干支來說明年屬壬寅年，壬干四化忌星為武曲化忌，不利時主剛決及財源中斷，經營破敗，屬於明朗化、快速及決裂性的，和昌曲的文星陰柔性質大有不同。

今年香港冬至時刻有趣在恰好為12月21日晚上11時59分，剛好為一日之終結。星盤內值得留意的組合首先為土星和天王星準確相刑，土星位於娛樂享受事業的宮位，天王星主新科技，這組合以現時社會情況來看網遊、虛擬貨幣交易都易帶來不利的衝激。而娛樂宮主的消費飲食行業，仍會受疫情反覆所拖累，繼續面對一段時間的挑戰。特別是宮內同時有第二組星盤內須特別關注的天星組合：金星和冥王星會合。金星於香港星盤中更是經濟宮主星，冥王星帶死亡重生之象，再加上土星的影響，年底飲食消費行業可能因政策限制下，帶來結業潮或重新改組，對基層員工帶來不利困境。而冥王金星會合的組合，是直接沖激對宮的太陰星，年底至明年初幾個月份內，人民對議會及公營機構容易多有不滿抗議，由於太陰星主女性，議會或公營機關的女性「話事人」也容易受到批評或有變動。

關於本地股市則由於金星受制並沖月，恐怕年底一段時間仍難有較佳表現而看淡。但就可以再看第三組值得留意的天星組合木星和福點的會合，兩者會合本是吉兆但是又和月亮南、北交點相刑，木星為歲星（大約和流年「太歲」互相處於六合位置），木星於2021年5月14日曾提前進入雙魚座（亥宮），然後於7月28日逆行回歸水瓶座，於兩段兩段時間都帶來恆指的轉勢變化，木星會於12月29日再次進入雙魚座，古代以歲星紀年，天星暗示踏人新一年的氣運，星學預視12月底至1月初的幾天投資市場短暫帶來較利好表現，往後便仍得看星象發展了。農曆十一及十二月和流年斗數四化均利好太陽，分別化祿及化權，對男性掌權人或官員較為有利，人事變動出任要職。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！