【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高

加拿大政府陸續推出吸引港人移居當地的新安排，加拿大亦是港人移民熱點，當地樓市亦成關注焦點。當地央行於上月暗示明年或加息，引發民眾趁加息前入市置業。有分析師指，當地樓價在未來數個月將再次飆升。但央行警告，買家需注意樓市泡沫爆破風險。

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加拿大央行於上月表示，目前利率處於0.25厘歷史低位，預報會在明年中期起逐步調高，吸引上車客及投資者希望在加息前趁機入市。加拿大帝國商業銀行資本市場副首席經濟學家塔爾（Benjamin Tal）表示，當利率開始上升時，民眾包括投資者便會加快進入市場，預料未來數個月民眾置業步伐會加快。

加拿大央行副行長博德里（Paul Beaudry） 周二（23日）指出，民眾需謹慎考慮現時是否入市好時機，指部分城市的樓市出現泡沫，以及投資者亦爭搶入市抬高樓價。央行指，自新冠肺炎疫情爆發至今，投資者置業需求較以往大幅增大1倍。

加拿大樓價在3月份按年上升31.6%，創歷史新高、然後樓價在夏季有所放緩。但最新數據指，當地樓價似乎再次飆升，上月平均樓價值僅次於3月高峰時期。

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其中當地最大城市多倫多，上月平均樓價為120萬加幣（739萬港元）、按年上升19.3%，獨立屋平均樓價為150萬加幣（924萬港元）。

不少評級機構認為加拿大多個地區的樓價過高，包括惠譽（Fitch ratings）認為多倫多的樓價被高估 32%、溫哥華樓價被高估 23%。此外，穆迪（Moody）更認為多倫多樓價被高估4成。

多倫多按揭經紀巴特勒（Ron Butler）指，不少民眾加快入市，他估計現打算置業的買家中有4分1為投資者，集中在大城市置業，傾向選購新樓樓花。

有分析師預料，加拿大樓市不會出現泡沫爆破，預計明年樓價持平發展，估計移民數量增加，相信樓市需求會持續。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau） 已承諾對失控的樓市採取行動，但有批評聲音指，自杜魯多2015年上任以來，全國樓價已上升77%。

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責任編輯：郭麗明