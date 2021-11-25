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【一起酒過的日子@iM網欄】有機葡萄酒  真係有分別？

名人薈萃 19:38 2021/11/25

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香港人就係所有嘢都要快、靚、正。

 

所以精讀班永遠有得做。

 

上星期就一口氣參加咗三個精讀式的品酒會，由某位著名美國酒評人主持。

 

三個品酒會，三個主題，分三日舉行。大家圍繞着意大利的不同酒區、葡萄、釀法，一共試了大概 30 款紅白酒。

 

其中一個比較特別，但係又最少人參加的是意大利的有機葡萄酒Organic Wine。

 

話明係有機葡萄酒，當然是以有機方法種植葡萄，在葡萄園內要最大限度地降低人手的干預。例如不能用人工肥料、殺蟲劑、或以基因改造酵母進行發酵等等。

 

好多人（包括我在內）都唔知，原來意大利在這方面走得很前。全世界平均只有8%葡萄酒是有機的，但意大利出產的葡萄酒原來有18%是有機的。

 

在品酒會上，酒評人又說大部分人會稱這造酒方法為 unconventional，非傳統的。但所謂的”傳統”做法（即用人工肥料、殺蟲劑等）其實是當年二戰後，政府和農夫應對人口急劇增加，食物短缺的_辦法，只有數十年歷史，絕對不能說是 conventional。 所以與其說organic 是 unconventional， 應該說是回到以前，返璞歸真才正確。

 

那麼返璞歸真的味道有什麼不同呢？試了好幾杯。嗯！老實說真的飲不出。

 

當大家都感到苦惱時，酒評人給大家派了一粒定心丸，說如果不看標籤，一般連酒評人都不能一口咬定一瓶酒是否 organic，因為飲起來兩者在味道上不會有明顯的分別。

 

「咁點解要釀有機葡萄酒呀？」其中一位學員問。

 

酒評人解釋，農夫和造酒的都明白要與大自然共存，不能講求快、靚、正。不錯，人工肥料和殺蟲劑用多了，葡萄生長速度快，數量多，但有因必有果，長遠對土壤和葡萄樹有害而冇利，品質也會下降。對一代傳一代的家族酒莊來說，絕對是不 sustainable 的。

 

再者，有機耕種一般以人手代替機器，速度雖然會減慢，但農夫會更細心了解和照顧每一顆葡萄樹和土壤的健康，最後你同我飲到的葡萄酒，質量也一定有所提高。

 

題外話：就連公認為世上最好的紅酒莊 Domaine de la Romanée-Conti（DRC），自1985年起也開始實踐有機耕種了。

 

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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