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【周大調富格曲@iM網欄】慢活．獨樂．靜想 Tina Lee  的陶藝之旅

名人薈萃 19:35 2021/11/25

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多年前，帶著一間學校管弦樂團到意大利作交流演出，不幸遇上十號颱風，航機延誤了差不多三十小時。禍不單行，到步後又發現航空公司混亂間沒有把行李運上航機。幸好，老師團隊不但沒有半句怨言，仍用心盡力照顧每一位學生。老師團隊中有一位 Tina Lee 老師，當時只知道她拉奏大提琴，沒想到，Tina 近年積極研習陶瓷藝術，創辦個人品牌「天陶」（Tin’s Ceramicology），多才多藝。最近，從社交媒體得知她將舉行陶藝作品展，連忙向她祝賀一番。

 

Tina 表示，中學年代的美術老師曾在課堂上簡單介紹過陶瓷製作的知識和技巧，自此她不經不覺間對陶藝產生了興趣。一次機緣巧合之下，Tina 跟朋友於海旁一間特色餐廳「梓桐堂」午膳。吸引她的，不只是桌上的美食，還有店內的畫作、陶瓷擺設及旁邊的陶藝教室。午膳過後，Tina 仍念念不忘陶藝教室裏的拉坯機、陶泥、釉藥和大大小小的半製成品。大概就是一份「緣」，Tina 最終鼓起勇氣報讀了相關課程。2015年7月的夏天，Tina 重拾對陶藝創作的熱情和興趣，正式開始了她的陶藝之旅。

 

跟隨本地著名藝術家、「梓桐堂」創辦人李梓良先生研習多年，Tina 不單學習到各種製作陶瓷的技巧，如手捏、泥條、泥板、甚至是拉坯等，還致力將陶瓷藝術融入生活之中。Tina 表示，李梓良先生一直熱心參與不同的藝術慈善工作，從他身上，她認識到藝術在社會的價值。再者，製作一件具藝術價值的陶瓷作品，不只是造出一個盛器，而是要將手藝結合態度，以造出別具意義的作品。誠然，Tina 的作品之中，不少為陶瓷杯碟等盛器。細看之下，每件作品，皆是獨一無二、活生生的手工藝品，為日常生活倍添樂趣。

 

習陶多年，即使累積了一定經驗，製作陶品的過程中亦非事事如意。Tina 坦言，製作陶器期間必須全神貫注於作品之中，用雙手將自己的思想和意念透過陶藝打造出來。即使在製作過程中遇上困難、挫折甚至錯敗，仍須積極面對，是一種心靈的修練。習陶令她在繁忙的日常生活中學懂放鬆。透過陶瓷藝術，她找到了舒緩壓力的靈丹妙藥，找到了真真正正的快樂。

 

研習陶藝期間，Tina 於「梓桐堂」認識了一班志同道合的「陶友」。有一次，其中一位「陶友」為了祈求她的作品能順利完成，在作品上預先貼了一道平安符，引得大家捧腹大笑。自此，一眾陶友便成立了「平安符同學會」。

 

 

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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