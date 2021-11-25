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【投資心理學】點解要買基金 為左避免感情用事

理財智慧 22:59 2021/11/25

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之前已經與讀者分享在投資的時候會做出不理性的行為，例如羊群心理、過份自信等。之前也提到身邊的不少朋友都寧願相信自己的眼光，投資於股票，部分人甚至對於投資基金有一種不信任的態度 ( 可能因為種種的原因，例如每年較高的基金管理費)，因此本文會與讀者分享前景理論 (Prospect Theory)，當然並不是鼓勵投資者必須投資於基金，主要是提醒避免誤入心理陷阱。

【投資理財】投資疫後潛力歐洲小國 年初至今已經升了三成 【下一頁

前景理論

前景理論是由心理學家Daniel Kahneman和Amos Tversky提出，他們也因為相關的研究在2002年獲得諾貝爾經濟學獎。前景理論主要研究投資者在面對不確定性的時候如何作出決定，結果反映了「非理性」的一面。下面的例子表達人投資者面對不確定性時，會出現立即回報 (Immediate Reinforcement) 和避免損失 (Risk aversion)的心理反應。

A.你一定能賺2,000元

B.你有80%可能賺3,000元，20%可能性什麼也得不到

 

立即回報

相信不少的投資者在面對上述選擇的時候，都會選A。如果選了A的投資者變相反映了「非理性」的一面，投資者在面對不確定的時候，不會只著眼結果本身帶來自己的利益和價值。以上面的例子A為例，如果以「理性人」去計算的話，因為以期望值計算 (30,000*0.8) =2,400 應該要選B，但人喜歡「見好就收」，害怕失去利益。

 

投一枚均勻的硬幣，正面為贏，反面為輸: 

正面可以嬴3,000元

反面要輸3,000元

避免損失

如果面對上面的賭局，投資者是否願意參加遊戲? 雖然以機率而言，正面和反面的機率都是相同的，但是人們面對「得」的滿足感較「失」的滿足感為低，因為輸錢的感覺遠大於羸錢的快樂，因此大多數人不會參加上面的賭局。在投資方面，由於捐失對於收益有更大的感覺，人們均不希望面對損失，最後做出不理性的投資行為，例如頻繁交易或不願意賣掉。

【理財智慧】電動車「1換1」計劃將於2024年終止?  以經濟學解釋到底會唔會延續 【下一頁

基金與股票

正如前面的例子可以反映，我們投資者在面對不確定的時候，有時也會造出非理性的投資行為。為了更客觀去處理資產，投資者可以考慮投資於基金。基金管理人在進行投資的時候，會以理性、客觀和以客人收益 (如達到一定收益，基金管理人收入會更多) 為目標。同時，他們較少受到「感情用事」影響，因為他們的資本都是投資者而來，因此他們較少受到「避免損失」所帶來的負面影響。

 

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責任編輯：陳佳恩

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