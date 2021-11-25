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【石油儲備】IEA批OPEC+　人為造成石油供應缺口

股樓投資 19:38 2021/11/25

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據《路透社》報道，國際能源署（IEA）署長Fatih Birol周三表示，石油市場正遭受人為造成的供應缺口，他希望石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）在即將召開的會議上，採取更多措施壓低油價。

Fatih Birol強調，造成油價高企的其中一個原因是部分主要石油和天然氣供應國家的立場，他指責部分國家在這方面沒有採取對壓制油價有利的立場。

【國際油價】美中日多國釋石油儲備　被質疑能否抑制油價　分析師：油價會升至每桶100美元　【下一頁

他指出目前市場出現的狀況可以被認為是人為造成的。因為在今天的石油市場上，來自主要產油國，即OPEC+國家，每日有近600萬桶的閒置產能。而OPEC+一直無視美國和其他一些消費國增加石油產量的呼籲

Fatih Birol希望OPEC+在12月2日開會討論政策時，能夠採取必要措施，以緩助全球石油市場，幫助將油價降至合理水平。 

他補充指，俄羅斯可以輕鬆地將對歐洲的天然氣出口增加15%，以緩解那裡的供應和價格緊張。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

國際能源署 石油輸出國組織 經濟 石油 天然氣

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