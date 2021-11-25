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埃塞俄比亞内戰 國寶級長跑名將願上前線打仗

環球政治 18:38 2021/11/25

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埃塞俄比亞政府本月初宣布進入為期半年的緊急狀態，曾獲諾貝爾和平獎的總理面對埃塞俄比亞内戰，決定親赴前線打仗。反政府軍正推進至埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴，該國兩名體育名將兼奧運獎牌得主都宣布參軍。

不獲邀出席民主峰會 俄羅斯怒斥：美國想私有化民主 【下一頁】

埃塞俄比亞正陷入内戰，來自提格雷（Tigray）地區的反政府軍宣稱已經控制位於首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）東北約225公里的小鎮 Shewa Robit，正逼近阿迪斯阿貝巴。

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）因解決與鄰國厄立特里亞（Eritrea）的邊境衝突，獲得2019年諾貝爾和平獎。但因應國家内戰局勢升級，艾哈邁德也表示將會赴前線率領軍隊作戰。

48歲長跑名將格布雷‧塞拉西（Haile Gebrselassie）縱橫體壇25年，曾代表埃塞俄比亞贏得兩面奧運金牌、8次世界錦標賽冠軍及創造27項世界紀錄。他於2015年退役，仍一直被視為民族英雄。

埃塞俄比亞國營電視台早前引述格布雷‧塞拉西指，他已準備好做任何需要做的事，包括上前線打仗。

埃塞俄比亞另一名長跑好手里萊薩（Feyisa Lilesa）年僅31歲，曾於2016年里約奧運贏得銀牌。他也表示準備受先輩英勇中啟發，決定奔赴前線拯救國家。 

難民小艇偷渡去英國失事 最少27人死 【下一頁】

提格雷人民解放陣線（TPLF）曾為埃塞俄比亞的主要執政黨，但數年前因反政府示威失勢，退守至提格雷地區。TPLF去年11月與現任政府產生嚴重分歧，並發動叛亂成為反政府軍。

半島電視台指埃塞俄比亞内戰爆發以來，已有數千人喪生及超過200萬人流離失所。據悉，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的家鄉提格雷更有40萬人受飢荒之苦。

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責任編輯：鄭錦玲

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