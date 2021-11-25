星馬陸路通關在即 跨境巴士一票難求

新加坡和馬來西亞政府宣布，下周一（29日）起將擴大2國通關範圍，已接種疫苗人士可經陸路過境。新加坡政府發表聲明表示，首階段只限希望回國探親民眾等人士參與。有媒體報道，新加坡和馬來西亞陸路通關消息一出，跨境巴士顧客急增，購票網址一度無法運作。

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新加坡和馬來西亞政府早前宣布，將在下周一起重啟樟宜機場（Changi Airport）和吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport）航線。其後一直有消息指，2國陸路亦將在同日開通。兩國政府周三（24日）確認消息，新加坡總理李顯龍在社交媒體上表示，很高興2國陸路邊境將在11月29日重開，馬來西亞亦同日宣布消息。

是次通關屬新加坡疫苗接種者旅遊走廊計劃（Vaccinated Travel Lane，簡稱VTL）一部分，新加坡總理辦公室表示，首階段陸路通關只限希望回國探親的公民、永久居民及長期通行證持有者參與。新加坡官員表示，或會在短時間內對旅客開放計劃，但優先考慮探望親友的工人。

首階段每天僅限2,880人次過境，由指定2間提供跨境巴士提供服務，往返星馬方向各提供1,440張車票。乘客亦需提供出發前48小時內有效的新冠檢測陰性證明文件，過境後即無需接受隔離。

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《彭博社》報道指，2國陸路通關消息引發巴士車票搶購潮。其中1間提供跨境巴士服務公司Handal Indah Sdn網站，錄得逾2萬人同時網上購票記錄，網站更在周四下午時一度無法運作。另一間巴士服務提供公司Transtar Travel Pte則設立等候網頁，指當有車票釋出時才會開啟購票頁面。

新加坡共擁有545萬人口，多個行業高度依賴馬來西亞員工。2國陸路邊境在去年3月、疫情爆發前錄得每日約41.5萬人次過境記錄。李顯龍表示，兩國之間的跨境旅遊逐漸復甦，相信將有助新加坡加強與馬來西亞的雙邊關係。

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責任編輯：李俊儀