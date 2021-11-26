  • 20°C
香港時間 : 20211126日 (五) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會調查】疫情帶動網上消費 網購投訴數字高企今年至今收逾5千宗

理財智慧 09:00 2021/11/26

分享：

近年網購大行其道，疫情下網購活動更趨頻繁，消委會今年首10個月已收到超過5千宗網購投訴，多涉及因船期不穩而導致的送貨延誤，消委會建議消費者光顧有信譽網站，留意付款方式，避免過數到私人帳戶。

消委會表示，今年網購的投訴數字依然高企，今年首10個月已收到5,456宗網購投訴，其中近3成都涉及送貨延誤，估計是由於全球船期不穩所致，而有效期已過的投訴有85宗，較去年同期激增143%。消委會建議可提供業界冷靜期，例如購買境外物業時繳付的留位費，則可提供冷靜期，可提升消費者購買信心。

【職場熱話】打工仔因家事請辭 離職前被同事刁難  安排座位連電腦都冇 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

疫情 消委會 消費陷阱 經濟 香港

下一篇文章

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款