【消委會調查】疫情帶動網上消費 網購投訴數字高企今年至今收逾5千宗

近年網購大行其道，疫情下網購活動更趨頻繁，消委會今年首10個月已收到超過5千宗網購投訴，多涉及因船期不穩而導致的送貨延誤，消委會建議消費者光顧有信譽網站，留意付款方式，避免過數到私人帳戶。

消委會表示，今年網購的投訴數字依然高企，今年首10個月已收到5,456宗網購投訴，其中近3成都涉及送貨延誤，估計是由於全球船期不穩所致，而有效期已過的投訴有85宗，較去年同期激增143%。消委會建議可提供業界冷靜期，例如購買境外物業時繳付的留位費，則可提供冷靜期，可提升消費者購買信心。

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責任編輯：龍紀瑩