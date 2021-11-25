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加勒比海島國母親贏維珍銀河抽獎 想同乖女上太空

環球社會熱點 08:05 2021/11/25

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今年內3大太空旅遊公司展開載人試驗，讓不少民眾憧憬太空旅行。英國富豪布蘭森旗下太空公司維珍銀河早前舉行抽獎，被揀中的幸運兒可以成為首批公司的太空旅客。最終，一位來自加勒比海島國安提瓜和巴布達的母親得獎，希望與女兒同遊太空。

維珍銀河太空機票盛惠351萬 不足3個月賣百張 【下一頁】

44歲的安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）女子沙哈夫（Keisha Schahaff），早前參加由維珍銀河（Virgin Galactic）的慈善抽獎，而頭獎正是兩張價值近100萬美元（約778萬港元）的太空旅行機票。

沙哈夫雀屏中選後，維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）決定送上驚喜。沙哈夫接受《法新社》訪問時透露，11月初接到通知時只當是要面試。當布蘭森現身時，沙哈夫才知道自己中獎。

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美國FAA稱維珍銀河偏離航線 調查完結前禁升空 【下一頁】

任職健康教練的沙哈夫表示，自小已對太空相當感興趣，今次一定會是最佳機會，創造人生中最好的歷險。至於旅程的同行者，沙哈夫表明希望與17歲﹑現時在英國就讀的女兒分享，並稱女兒是位理科學生，希望有一天能加入美國太空總署工作。

維珍銀河周三（24日）發表聲明，公布獲獎者並宣稱抽獎總有約16.5萬人參與，為慈善團體Space for Humanity籌得170萬美元（約1,322.6萬港元）善款。參與抽獎人士需要捐出最少10美元。發言人表示，暫未決定沙哈夫何時可以享受太空之旅。

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責任編輯：吳漢培

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