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【火速成交】買家鎖定元朗半新盤　放盤不到10小時即睇即成交　斥600萬入市映御自住

股樓投資 19:41 2021/11/25

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新界西北樓市起動，自《施政報告》出台後，北部都會區概念促使更多買家留意當區樓盤。美聯物業趙智敏表示，二手盤源承接力不俗，一個元朗映御中層1房單位，放盤不足10小時，火速獲區內客洽購，最終以600萬元承接自住。

成交單位為映御1座中層C室，實用面積約374平方呎，向西享朗屏市景。趙智敏稱，該單位放盤僅約10小時，隨即獲區內用家洽商承接，議價後以600萬元成交，折合實用呎價約16,043元。據了解，買家鍾情上址樓齡較短，交通方便，而且附近亦有食肆等配套，睇樓後即時還價，認為價格相宜，故即時決定入市。 

資料顯示，原業主於2016年5月以約408.5萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約191.5萬元，期間升值約46.9%。元朗映御由新地發展，於2017年入伙，樓齡約4年，共有2座，提供523個單位，實用面積由299至737平方呎不等。屋苑最大賣點為交通便利，鄰近港鐵朗屏站。

延伸閱讀︰皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁】

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撰文 : 謝昕蕎

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