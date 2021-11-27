【劉‧住保鮮期@iM網欄】電影《梅艷芳》背後 最強推手 - 江志強

近期為傳記式電影《梅艷芳》宣傳，忙到「甩碌」的安樂電影公司高層好友，忙裏偷閒與我飯聚。傾傾講講期間，話題總離不開和這超強勢電影《梅艷芳》相關的背後點滴。既然難得和好友飯聚，當然要問問她為何老闆江志強先生，會投資開拍這部電影。 她劈頭第一句便說：「真心佩服江生為人，像梅姐一樣重情重意重承諾，投資開拍這部電影，江生出錢、出力、出心，出了接近10年時間去理順持份者和製作，作為他的下屬，我真心佩服，full respect。」

原來1986年安樂電影還是小公司剛起步的時候，有一部日本電影《子貓物語》在港上畫需要宣傳，江生致電梅姐問她可否幫忙站台，梅姐二話不說便答應，種下恩緣的種子。到後來梅姐患了重症，她致電江生訴說心願是開演唱會、拍廣告和拍一部電影代表作，以回饋歌迷、戲迷。江生又那會不答應去幫她達成心願呢！可惜梅姐想拍的那部電影，還未開鏡，她已離世。這件事一直令江生耿耿於懷，不想答應了她卻做不到。最後，他決定了要開拍《梅艷芳》。但拍攝傳記式電影，一向都是挑戰高難度，而且回報風險極高。荷里活拍攝這類電影的成功例子寥寥可數，印象中近十年內叫好又叫座的好像只有梅麗史翠普主演的《鐵娘子》和講述英國首相邱吉爾的電影《黑暗對峙》。在香港這片彈丸之地，都能拍出一部充滿著香港情懷，代表著八、九十年代香港的輝煌燦爛歲月和闡述著香港女兒故事的傳記式電影，江生的膽識和魄力果然利害。

好友還透露公司同事和台前幕後工作人員，都很齊心支持江生去成就電影《梅艷芳》，皆因大家都是情懷未變。而江生背負着對梅艷芳的承諾，以及同事和業界朋友的支持，他真是不惜工本投放資源去拍攝這部電影。如果你有看過這齣電影，不難發現當中所有場景、街景、道具、佈置和服飾都非常細緻，幾乎還原80 、90年代的情景，像真度很高。單看美術指導和CG特技，都知道是高質製作。目的就是為了要重現那份輝煌歲月的香港情懷和向觀眾立體呈現梅艷芳那份重情重義和對人的大愛。整體投資金額超過九位數字，而且還長時間投入去尋找適合的導演、編劇和演員，協調與梅姐相關的持份者，游說多方爭取支持。當年開始籌備時江生已60歲，用了接近10年的時間，衝破多種不可能和困難，碌盡無數人情卡，去拍攝他自己形容為一生人最難拍的一部戲《梅艷芳》。現已年屆70的江生，還親力親為在疫情期間為電影到國內四出宣傳，行程緊湊到連吃飯和睡覺都要在車上進行。好友說，近年很少見到江生這樣廢枕忘餐親自去跑宣傳，看得出他是如此重視好朋友梅艷芳和這齣電影。

此外，今次宣傳電影宣傳的小禮物，製作都別出心裁。宣傳團隊特別邀請多名著名插畫師，精心繪製梅姐多款經典造型宣傳品，有post cards、文件夾、口罩和口罩套等等。紀念品都如此用心製作，重視細節，在金錢掛帥的香港，今時今日還有這份濃濃的人情味，誰說電影圈跟紅頂白冷酷無情？

鳴謝安樂影片有限公司提供部份照片

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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