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【有相睇】助同區年輕買家上車　良心業主低市價3%沽金堂閣三房戶

股樓投資 18:08 2021/11/25

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樓價高企，二手筍盤買少見少，上車客想尋找價錢相宜的放盤入市也需要運氣。有幸運上車客在同區睇樓，遇上業主平賣，最終以低市價買入單位。

香港置業張仲賢表示，大角咀金堂閣中層E室，外望海景，屬3房間隔，實用面積約399平方呎。張仲賢稱，原業主以580萬元放盤2個月後獲區內客接洽，經議價後減價62萬元，以約518萬元成交，實用呎價約12,982元。

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代理指，買家為首置客，業主看在買家是街坊鄰里，所以平少少助年輕人上車，買家在睇樓後心儀單位附有企理裝潢及三房間隔，故睇樓2次後拍板入市。

延伸閱讀︰皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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