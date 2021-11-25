【蘋果動向】土耳其經濟動盪　蘋果急停當地產品銷售

▲ 外媒MacRumors報道指，蘋果目前已暫停其土耳其官網的銷售，雖然官網仍能正常顯示，但由於貨幣波動，多款產品都列為目前缺貨（unavailable），無法加入購物車購買。

近日土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）實施具高度爭議的貨幣政策，引發經濟動盪，導致土耳其貨幣大幅貶值。蘋果（Apple）昨（24日）見狀，隨即宣布緊急暫停當地的網購服務，今（25日）更把實體店顧客拒之門外。

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外媒MacRumors報道指，蘋果目前已暫停其土耳其官網的銷售，雖然官網仍能正常顯示，但由於貨幣波動，多款產品都列為目前缺貨（unavailable），無法加入購物車購買。

與此同時，蘋果當地部分實體店已採取限制措施，除了有預約服務的顧客外，均謝絕客戶入內購買產品。其中3間位於土耳其伊斯坦堡的蘋果門市，已經停止銷售大部分產品。但有消息指，部分型號的AirPods仍可出售。有員工表示，在匯率穩定後，門市的銷售服務將恢復正常。

惟在截稿前，蘋果依然未有正面回應相關問題，也未有提及何時恢復在土耳其銷售。

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責任編輯：黃顯晴