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【蘋果動向】土耳其經濟動盪　蘋果急停當地產品銷售

科技 19:00 2021/11/25

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外媒MacRumors報道指，蘋果目前已暫停其土耳其官網的銷售，雖然官網仍能正常顯示，但由於貨幣波動，多款產品都列為目前缺貨（unavailable），無法加入購物車購買。

近日土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）實施具高度爭議的貨幣政策，引發經濟動盪，導致土耳其貨幣大幅貶值。蘋果（Apple）昨（24日）見狀，隨即宣布緊急暫停當地的網購服務，今（25日）更把實體店顧客拒之門外。

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外媒MacRumors報道指，蘋果目前已暫停其土耳其官網的銷售，雖然官網仍能正常顯示，但由於貨幣波動，多款產品都列為目前缺貨（unavailable），無法加入購物車購買。

與此同時，蘋果當地部分實體店已採取限制措施，除了有預約服務的顧客外，均謝絕客戶入內購買產品。其中3間位於土耳其伊斯坦堡的蘋果門市，已經停止銷售大部分產品。但有消息指，部分型號的AirPods仍可出售。有員工表示，在匯率穩定後，門市的銷售服務將恢復正常。

惟在截稿前，蘋果依然未有正面回應相關問題，也未有提及何時恢復在土耳其銷售。

【iPhone維修】蘋果推出自助維修計劃 　自己iPhone 自己維修  

責任編輯：黃顯晴

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