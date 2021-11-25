  • 22°C
香港時間 : 20211125日 (四) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱零售股】時間廊母企寶光實業中期虧損收窄2.3%　店舖數目按年少一成

股市 18:11 2021/11/25

分享：

時間廊母企寶光實業中期虧損收窄2.3%，至4933.7萬元。

經營時間廊的寶光實業 （00084） ，公佈截至9月底止中期業績。集團期內收入3.06億元，按年輕微倒退2.8%。期內錄約460萬元政府補貼，惟中期仍虧損4933.7萬元，較去年同期收窄2.3%，每股虧損4.71仙。不派中期息，去年同期同樣不派中期息。

管理層指，集團港澳地區銷售錄得增長，東南亞地區及內地銷售則下降，主要受到保持社交距離措施、旅遊管制及個別地區實施封鎖政策的影響。自9月起，集團在東南亞地區的銷售已經呈現溫和復甦，香港零售額於2021年10月則錄得按年增長約21%。

集團已實施店舖優化策略，關閉表現欠佳店舖，店舖數目較去年同期減少10%，以提升現有店舖生產力及改善成本架構。集團稱，儘管近期香港及東南亞零售表現有逐步復甦的跡象，疫情發展及集團營運地區的經濟復甦仍不甚明朗，因而對短期前景保持審慎態度。

相關文章﹕

【業績︱紡織股】互太紡織中期收入升近三成　生產成本增累純利跌7.4%

【維他奶業績】維他奶：10月、11月內地銷售持續恢復　「中國是最重要市場」

【業績︱彈珠機】DYNAM JAPAN：彈珠機業務回復至疫情前7至8成水平　仍待澳門賭場復甦

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 業績公布 補貼 寶光實業（00084） 香港 零售

下一篇文章

【新股IPO】網易雲音樂9899暫錄孖展21.5億、超購5.1倍　據報國際配售已獲足額認購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升54點　阿里巴巴止跌反彈2%、維他奶績後破底再轉升2%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升54點　阿里巴巴止跌反彈2%、維他奶績後破底再轉升2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款