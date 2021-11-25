【業績︱零售股】時間廊母企寶光實業中期虧損收窄　店舖數目按年少一成

▲ 時間廊母企寶光實業中期虧損收窄2.3%，至4933.7萬元。

經營時間廊的寶光實業 （00084） ，公佈截至9月底止中期業績。集團期內收入3.06億元，按年輕微倒退2.8%。期內錄約460萬元政府補貼，惟中期仍虧損4933.7萬元，較去年同期收窄2.3%，每股虧損4.71仙。不派中期息，去年同期同樣不派中期息。

管理層指，集團港澳地區銷售錄得增長，東南亞地區及內地銷售則下降，主要受到保持社交距離措施、旅遊管制及個別地區實施封鎖政策的影響。自9月起，集團在東南亞地區的銷售已經呈現溫和復甦，香港零售額於2021年10月則錄得按年增長約21%。

集團已實施店舖優化策略，關閉表現欠佳店舖，店舖數目較去年同期減少10%，以提升現有店舖生產力及改善成本架構。集團稱，儘管近期香港及東南亞零售表現有逐步復甦的跡象，疫情發展及集團營運地區的經濟復甦仍不甚明朗，因而對短期前景保持審慎態度。

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