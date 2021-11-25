【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務

▲ 恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺，將於明年2月1日退休。（資料圖片）

恒生銀行 （00011） 發公告指，執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺，將於明年2月1日退休，屆時將會由董事會退任，而現時職務將會由滙豐加入的李樺倫接替，明年2月正式就任。

資料顯示，現年61歲的關穎嫺，曾在渣打銀行任職廣告經理，1995年加入恒生，27年間歷任市場推廣、無抵押業務、個人信貸業務等部門的主管職務，至今年5月前行政總裁鄭慧敏因病告假3個月，關穎嫺獲委任為署理行政總裁，至9月結束。

接任人由滙豐空降 施穎茵：冀引領業務再創高峰

董事會衷心感謝關穎嫺在過去27年來貢獻良多，在對方領導下，財富管理及個人銀行業務持續增長並提升數碼能力，令業務創新高。同時感謝其自2017年起作為董事會成員的寶貴貢獻。

恒生同時宣布，委任滙豐中國廣東聯席行政總裁兼財富管理及個人銀行業務總經理李樺倫為候任財富管理及個人銀行業務主管及執行委員會委員，明年2月1日起接任新職。

李樺倫在滙豐集團工作超過24年，曾在不同範疇擔任管理職位，包括橫跨香港、中國內地和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，祝願關穎嫺退休後生活愉快，同時歡迎李樺倫加入恒生，很高興她憑藉其廣泛經驗及遠大目光，進一步提升該行在香港及大灣區的財富管理及個人銀行業務，為客戶帶來更多優質及創新的服務，引領業務再創高峰。

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