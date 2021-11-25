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金風科技（02208）冇貨可以吼嗎

股市 17:59 2021/11/25

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新能源股金風科技 （02208） 今日跑贏大市升近2%，無貨者可以現價買入嗎？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。

*重溫《ET講股通》足本版：【按此－附Time code】梁耀康：等埋美團*

*同場加映：《ET開市直擊》：【按此- 附Time code】溫傑為你尋找值搏股！*

欄名 : 3分鐘睇股

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買入 金風科技（02208） 新能源

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財經台今日精選（2021年11月25日）

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