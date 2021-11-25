金風科技（02208）冇貨可以吼嗎 股市 17:59 2021/11/25 分享： 新能源股金風科技 （02208） 今日跑贏大市升近2%，無貨者可以現價買入嗎？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。 *重溫《ET講股通》足本版：【按此－附Time code】梁耀康：等埋美團* *同場加映：《ET開市直擊》：【按此- 附Time code】溫傑為你尋找值搏股！* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 三大因素勢改變港股形勢 一旦惡化港股估值要改寫 今日 三大因素勢改變港股形勢 一旦惡化港股估值要改寫 買股票別再分港股、美股了 擇善而從方為買股上策 今日 買股票別再分港股、美股了 擇善而從方為買股上策 泡泡瑪特9992前景點睇？留意潛在監管風險 2021/11/24 泡泡瑪特9992前景點睇？留意潛在監管風險 憧憬電子煙標準規範化 思摩爾6969仍可炒上？ 2021/11/24 憧憬電子煙標準規範化 思摩爾6969仍可炒上？ JS環球生活1691曾跌逾一成失守配股價 兩大不利因素要留意 2021/11/24 JS環球生活1691曾跌逾一成失守配股價 兩大不利因素要留意 買入 金風科技（02208） 新能源