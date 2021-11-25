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【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手

18:22 2021/11/25

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阿里巴巴 （09988） 股價積弱，阿里巴巴港股股價本周創上市新低，個個散戶股東一殼眼淚。網上傳流一張放盤截圖，指「業主買左阿里爸爸（正字：巴巴）急讓（金獅花園）補倉」，開價528萬元，又稱「平絶大圍」。若然個案屬實，輸完股票，再急售物業，實在慘情！

螞蟻集團遭私募股東下調估值15%　上市觸礁一年估值跑贏阿里巴巴？【下一頁】

今年以來，阿里巴巴累跌逾4成，表現是ATM中最差。期內，騰訊 （00700） 下跌15%、美團 （03690） 更只跌6.9%。阿里巴巴周二創出上市新低，收報131.8元，若以2020年10月28日新高307.4元，阿里巴巴下跌幅度達到57%，股價不止腰斬。

阿里巴巴再跌3%　逾千買盤吼上市後低位132元撈貨【下一頁】

可幸的是，截圖的出價距市價相差不算太多。根據截圖的資料，呎價為1.45萬元，而金獅花園目前的呎價為1.6萬至1.7萬元呎，即出價低市價約一成或一成半。如果物業是業主早年購入，相信仍有水位。不少人上車靠父幹，若該物業下手買家能成功執平貨，可能也要感謝這個「爸爸」。

相關文章：【數據稅】內地科網企業數據稅傳聞續發酵　阿里巴巴股價創港上市低

港股 大圍 金獅花園 阿里巴巴－SW（09988）

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