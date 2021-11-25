【2021稅貸戰】富邦：最多稅貸客借30萬至不足60萬元 還款期多揀12個月

▲ 富邦指自稅貸推出以來市場反應非常正面，拒評會否減價。

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富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明今天（11月25日）回應本報查詢指，該行自推出稅貸以來市場反應非常正面，最多客戶提取金額為30萬元至60萬元或以下，選擇還款期最多為12個月。

對於近期有業界的稅貸息劈價，該行會否减價。谷祖明表示，會密切留意經濟環境，以及市場上其他財務機構的稅貸優惠、以至客戶反應等，再決定會否更新税貸優惠。

問及富邦今年稅貸最低息1.49厘，相比市面最平僅1厘，會否擔心有礙生意。谷祖明指， 市面「最低1厘」的稅務貸款，背後通常或會有不少限制及要求，例如：只適用於指定貸款金額，以及要求客戶同時申請、或持有其他銀行產品，如個人出糧戶口或財富管理戶口等。谷祖明強調，該行稅貸優惠簡單直接，絕無附帶條件或隱藏收費，故不太擔心影響競爭力。

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他補充，富邦稅務貸款實際年利率低至1.49厘，以6個月還款期計算，且有3大特點，包括：（1）零手續費；（2）經網上及Fubon GO申請及提取貸款，可額外獲贈100元超市現金券；（3）電話申請，最快可於30分鐘獲悉初步批核結果；且成功遞交所需資料及文件，最快可於1天知悉最終批核結果。

另方面，稅貸大戰開打約兩個月，但至今已有3間大小銀行推次輪稅貸，變相減價，削幅由22%到近43%。最矚目的是，中銀香港 （02388） 於11月13日推最低稅貸息1.25厘，較10月時首度出擊的1.6厘，下調0.35厘，如以幅度計，降幅高達21.87%。不過，貸款額也相應調高至300萬元，還款期為12個月；而上月首推的1.6厘僅須100萬元，還款期卻是36個月。

那邊廂，建行亞洲也新推次輪稅貸息1.31厘，須借50萬元，以12個月還款期計，較首輪2.01厘劈價近35%。

論及劈價最勁，則要數眾安（ZA Bank），這虛擬銀行突於11月5日新推雙11優惠，税貸一口價僅1厘，但屬快閃性質，至下周二（11月30日）截止，首1111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上者享此超低息。該行又指，若未能獲取優惠，亦可使用「一咬就稅」優惠券享1.58厘，較首輪推税貸的牌面價1.75厘低。

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頻頻出擊的眾安，撼贏大新 （02356） 的1.08厘，膺今年的殺價王。如以虛銀率先於10月初搶閘推稅貸，當時的息率為1.75厘，如今降至1厘，劈幅高達42.85%。

業界關注大行曲線打價格戰，會否掀起其他中小行跟減。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪