Decentraland虛擬土地1900萬成交 貴過曼哈頓平均樓價

自從Facebook為致力發展元宇宙宣布改名為Meta以來，元宇宙概念掀起熱潮。元宇宙平台Decentraland宣布達成一項虛擬土地交易，以加密貨幣Mana幣成交。成交價相等於243萬美元（約1,900萬港元），貴過紐約曼哈頓區平均樓價。

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外媒《Market Insider》報道，買家為加拿大企業Tokens.com的子公司Metaverse Group。

Decentraland上每塊虛擬土地面積約52.5呎，而Metaverse Group購買的116塊虛擬土地總面積相等於6,090呎。

Metaverse Group以61.8萬枚Mana幣（Decentraland平台的加密貨幣）購買土地，相等於243萬美元，打破過往虛擬土地91.3萬美元（約712萬港元）的成交紀錄。

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根據美國上月公布的樓市調查，屬紐約核心地段的曼哈頓平均樓價約為240萬美元（約1,870萬港元），甚至略低於Decentraland虛擬土地的成交價。

區塊鏈遊戲Axie Infinity周三（24日）也宣布，以550枚以太幣售出一塊虛擬土地，相等於230萬美元（約1,800萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲